Rumbo a Israel, Rubio afirmó que la votación de la Knéset a favor de la anexión amenaza el plan de Trump para Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró el miércoles por la noche que la iniciativa de la Knéset (Parlamento israelí) para anexar Cisjordania podría amenazar el plan del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

«Se aprobó una votación en la Knéset, pero el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos en este momento», declaró Rubio a la prensa antes de partir hacia Israel. «Creemos que existe la posibilidad de que incluso amenace el acuerdo de paz».

La Knéset aprobó el miércoles, en lectura preliminar, un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí a todos los asentamientos de Cisjordania, así como otro proyecto de ley más limitado para anexar una importante ciudad-asentamiento, a pesar de la oposición del primer ministro Benjamín Netanyahu y la mayor parte de su partido, el Likud. La legislación pasó posteriormente a comisión para su deliberación y revisión, y debe aprobarse tres votaciones más en la Knéset.

El mes pasado, Trump rompió su silencio sobre la posible anexión israelí de Cisjordania en medio de la creciente oposición árabe, prometiendo que no permitiría tal medida.

“Son una democracia, la gente va a votar, la gente va a adoptar estas posturas, pero en este momento creemos que podría ser contraproducente”, añadió Rubio.

El principal diplomático estadounidense llegará a Israel el jueves “para apoyar la implementación exitosa del Plan Integral del Presidente Trump para Poner Fin al Conflicto en Gaza, que ha obtenido un apoyo internacional sin precedentes”, según el Departamento de Estado.

“Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Medio Oriente”, añadió. Rubio se reunirá con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien llegó a Israel a principios de esta semana, mientras funcionarios estadounidenses continúan presionando tanto a Jerusalem como a Hamás para que cumplan con el acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana anterior y avancen a las siguientes etapas.