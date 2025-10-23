La Corte Suprema israelí analizará el pedido de la Asociación de Prensa Extranjera para acceder a Gaza

Itongadol.- La Corte Suprema de Justicia de Israel escuchará este jueves una petición presentada por la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés), que solicita ordenar al ministro de Defensa y a las Fuerzas de Defensa de Israel revocar la prohibición total de acceso independiente de periodistas a la Franja de Gaza. La restricción está vigente desde el inicio de la guerra con Hamás, tras la invasión y masacre perpetrada por el grupo terrorista en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

La demanda fue presentada hace un año, pero el Estado pidió nueve prórrogas para presentar su respuesta, todas concedidas por el tribunal. El proceso también se retrasó por los ataques israelíes contra Irán, que llevaron a posponer una audiencia programada para junio.

En su presentación, la FPA argumenta que la prohibición general de ingreso a Gaza “contraviene los principios fundamentales del Estado como país democrático y representa una lesión grave, irrazonable y desproporcionada a la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho al trabajo de los periodistas y el derecho del público a la información.”

La asociación solicita que el tribunal ordene a las autoridades establecer “políticas claras y procedimientos organizados” para el acceso de la prensa al territorio devastado por la guerra, y que emita una orden provisional para permitir el ingreso de periodistas independientes mientras se dicta un fallo definitivo o, al menos, “aumentar significativamente” las oportunidades de cobertura bajo el formato de corresponsales integrados en las tropas israelíes, esquema que el ejército ha facilitado durante el conflicto.

La FPA sostiene que las Fuerzas de Defensa de Israel han otorgado acceso limitado a reporteros extranjeros en comparación con los periodistas israelíes, que el proceso de selección de los comunicadores que pueden ingresar se realiza sin la debida consulta con la asociación, y que las coberturas bajo el sistema de “embeds” están “estrictamente controladas”, lo que impide una documentación completa e independiente de los hechos.

Por su parte, el Estado argumentó en su respuesta que la Corte ya había rechazado en enero de 2024 una petición similar presentada por la misma organización, dictaminando que “no existe un derecho adquirido” para ninguna persona —incluidos los periodistas— a recibir un permiso de ingreso a la Franja de Gaza. En ese fallo, el tribunal consideró que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad, ya que permitir la entrada de periodistas podría revelar información operacional sensible, como ubicaciones de tropas, y “ponerlos en peligro real.”

La respuesta del Estado fue presentada en junio, antes de la entrada en vigor del actual alto el fuego entre Israel y Hamás. El fallo de la Corte, que podría sentar un precedente sobre los límites de la libertad de prensa en tiempos de guerra, se espera en las próximas semanas.