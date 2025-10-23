EE.UU. e Israel planean dividir Gaza en dos zonas para debilitar a Hamás

Itongadol.- Estados Unidos e Israel analizan un plan para dividir la Franja de Gaza en zonas separadas, una bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y otra bajo dominio de Hamás, como parte de una estrategia destinada a presionar al grupo terrorista a desarmarse. Así lo informó The Wall Street Journal, que señaló que las labores de reconstrucción se concentrarían exclusivamente en el área controlada por Israel.

El plan, aún en fase preliminar, ha generado alarma entre negociadores árabes, que advierten que esa división equivaldría a una ocupación israelí de facto del enclave costero. Varios países árabes anticiparon que, bajo esas condiciones, no enviarían tropas para participar en la fuerza internacional de paz propuesta por Washington.

Un alto funcionario de la administración estadounidense citado por el WSJ afirmó que “el plan es preliminar” y que “habrá más información en los próximos días”.

La propuesta, respaldada por Estados Unidos, contempla una fuerza internacional de seguridad para Gaza, aunque los detalles aún no han sido definidos.

Los países árabes insisten en que la Autoridad Palestina debería administrar tanto Gaza como el eventual dispositivo de paz, una idea que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechaza con firmeza.

Una fuente de la familia real de Emiratos Árabes Unidos declaró a N12 News que Abu Dabi “no está interesada en contribuir tropas sin participación palestina”.

“Los estadounidenses intentan persuadir a Arabia Saudita y a los Emiratos para involucrarse en la gestión de Gaza, y estamos rechazando. Queremos la participación de la Autoridad Palestina. Sin ella, Riad se niega y no intervendrá, ni directa ni indirectamente”, aseguró la fuente.

Añadió que “percibimos una profunda falta de comprensión dentro de la administración estadounidense respecto a la sociedad dentro de Gaza”. Según dijo, el enviado especial Steve Witkoff “fue persuadido por nuestras palabras y admitió que no hay solución para Gaza distinta a la entrada de la Autoridad Palestina, pero eso es lo que Netanyahu no quiere”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el plan impulsado por Jared Kushner —asesor principal del presidente Donald Trump— busca que Israel amplíe gradualmente su control sobre zonas de Gaza más allá de la llamada “línea amarilla”, debilitando progresivamente a Hamás.

Fuentes citadas por el diario aseguran que el proyecto cuenta con el aval de Trump y del vicepresidente J.D. Vance, y que es coordinado junto al enviado especial Steve Witkoff.

Un funcionario emiratí relató a N12 que “Kushner planteó el tema y fue rechazado de inmediato”, y que Witkoff luego desvió la conversación hacia otros asuntos bilaterales, como el acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos y el programa nuclear civil cercano a Neom, “cuyos arreglos se están realizando directamente con Washington”, dijo.

Algunos funcionarios advertidos sobre el plan señalaron al WSJ que aún faltan respuestas clave para hacerlo viable, como cómo se garantizarían los servicios sociales a los palestinos que decidan trasladarse al área controlada por las FDI o cómo se evitaría que militantes de Hamás ingresen a esa zona.

Entre las opciones en estudio figura un sistema de control y verificación bajo supervisión militar israelí.

La administración Trump también evalúa la reconstrucción de zonas que Hamás no controlaba, con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida de los gazatíes y ofrecer una visión de futuro sin Hamás”, según el informe.

Mediadores regionales han acusado a Washington de ganar tiempo mientras define cómo se gobernará Gaza después de la guerra.

“Queremos ayudar, pero es importante entender que necesitamos una visión amplia y a largo plazo que garantice que realmente veremos un Estado palestino”, declaró Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, a N12.

“Una pausa y un regreso a la situación previa al 6 de octubre no ayudará a nadie. Debemos reconocer que lo ocurrido fue un terremoto y actuar en consecuencia”, añadió.

Gargash explicó que Emiratos está dispuesto a cooperar “solo si hay claridad política sobre la dirección del proceso y si existen arreglos operativos y de seguridad claros”.

“No se envían hijos a un campo de batalla sin entender completamente qué ocurre allí”, subrayó.

El reporte del WSJ indicó que la prioridad inmediata de la Casa Blanca es garantizar que el acuerdo de alto el fuego en Gaza se mantenga. La visita a Israel del vicepresidente J.D. Vance junto a Jared Kushner y Steve Witkoff, y la próxima llegada del secretario de Estado Marco Rubio, reflejan el alto nivel de implicación estadounidense en el plan.