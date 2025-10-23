Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Vance se reúne con altos mandos del ejército israelí en Tel Aviv antes de su partida de Israel.

The Jerusalem Post: La administración Trump e Israel planean dividir Gaza en dos zonas para debilitar a Hamás, según el WSJ.

YNET: «Regresó al kibutz que fue el escenario de su vida»: el rehén asesinado Tamir Adar descansa en paz.

Maariv: Ataques excepcionales en su intensidad en el Líbano; Un alto funcionario en Israel: Hezbolá disfrazado de civil.

Israel Hayom: Smotrich dice que los saudíes pueden «seguir montando en camello», pero no habrá un Estado palestino.

