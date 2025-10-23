Efemérides | Hoy en la historia judía: Nacía el actor Max Berliner

Itongadol.- El actor y director Max Berliner cumpliría hoy 102 años. Nacido en Varsovia en 1919, Berliner llegó a la Argentina con su familia cuando tenía dos años. Durante su niñez vivió en el barrio de Once junto a su madre costurera y su padre broncero. Cuando tenía sólo cinco años y trabajaba en una fábrica de camas debutó en una obra teatral de Sholem Aleijem, “Inmigrantes”, donde se destacó por sus diálogos en ídish.

Berliner fue reconocido por su papel protagónico en películas como “La Nona”, “La Patagonia Rebelde” o “Plata Dulce” y sus interpretaciones en ídish, este año su carrera estuvo marcada por su vuelta a la AMIA, con un “Concierto a dos voces” de teatro y poesía en castellano e ídish.

En 2012 recibió el Premio Martín Fierro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y fue nombrado como Personalidad Destacada de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña en diciembre del 2013 justamente por su tarea a favor de la difusión del ídish.

A los 18 años, Max Berliner creó el grupo ARTEA y luego fundó la sala con el mismo nombre. En ese escenario propio también participó su esposa, la actriz y pintora Rachel Lebenas, pero por razones ajenas a su voluntad, el teatro que en cada butaca tenía el nombre de un actor judío, no pudo mantenerse abierto.

“Max Berliner es una de los pocos exponentes vivos de la cultura y el teatro idish. Sin duda Max es un testigo de la época de oro del teatro judío de la Argentina, una de las comunidades judías más importantes del mundo. Su paso como docente en la escuela Sholem Aleijem ha permitido sembrar en los miles de alumnos, que hoy son padres y abuelos que están dispersos por el mundo, el sentimiento y la dulzura del idioma idish”, expresó su hijo Daniel Berliner en diálogo con la Agencia Judía de Noticias.

“Mi padre es lo que nosotros llamamos un Lerer (mestro)”, aseguró otro de sus hijos.

La escuela Sholem Aleijem en donde trabajó desde 1947 y por casi 60 años, más tarde, en su honor, bautizó su salón de actos con su nombre.

Además, el actor fue protagonistas de películas como “El profesor tirabombas”, “Pasajeros de una pesadilla” y “Highlander II”, entre otros éxitos.

Por otro lado, con su presencia en la publicidad de 2009 para un medicamento contra la artrosis ganó una gran popularidad en el público joven.

En su última actuación en la AMIA, en septiembre de este año, recitó uno de sus poemas favoritos, “Di Dame Mitn Hintl”, ante una sala colmada de público.

Max Berliner falleció el 26 de agosto de 2019 a los 99 años en la ciudad de Buenos Aires.