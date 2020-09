Iom Kipur: Isaac Sacca, presidente de Menorá, comparte su mensaje en sintonía con la inspiración de las Altas Fiestas

Cuidados y cumplimiento del ayuno del día del perdón en el contexto de pandemia por coronavirus. ¿Deben ayunar las personas que tienen Covid-19? ¿Qué medidas hay que adoptar para celebrar el día de introspección cuidando la salud? ¿Qué relación hay entre el ayuno y la espiritualidad?

Isaac Sacca, Gran Rabino Sefardí, presidente de la Organización Judía Mundial Menorá comparte su mensaje para la sociedad argentina en sintonía con la inspiración de las Altas Fiestas que iniciaron con Rosh Hashaná el 18 de septiembre y culminan con el Día del Perdón que tendrá lugar desde la tarde del 27 de septiembre hasta la noche del 28. También responde a las dudas más comunes sobre el significado del ayuno y sobre quiénes estarán exceptuados de realizarlo.

El domingo 28 de septiembre de 2020 por la noche, comienza el Iom Kipur, considerado el día más sagrado del año.

Todos los años, al terminar el día del ayuno, en uno de los rezos, llamado Neilá, las sinagogas se llenan de personas que llegan a escuchar el Shofar y pedir por un año mejor. En ese momento, tanto los observantes como los no tan observantes de la religión suelen acercarse a los templos y comunidades, colmando la capacidad de las instalaciones.

Este año, en cambio, los servicios religiosos de Iom Kipur transcurrirán, de forma inédita, en grupos de no más de diez o veinte personas, en cumplimiento con los protocolos sanitarios elaborados por las sinagogas, secretarías de culto y autoridades nacionales, para la ocasión.

No podrán ingresar todos al tradicional Gran templo de la calle de Camargo de la Asociación Comunidad Israelita Sefardi de Buenos Aires ni a ninguno de los templos de la comunidad .

Este año no se espera colmar la capacidad, este año no nos abrazaremos y saludaremos presencialmente con el tradicional saludo de Jatimá Tobá (que seas inscripto y sellado para bien en el Libro de la Vida). Sin embargo, el ayuno de esta fecha, día de recogimiento y reflexión, y su mensaje más profundo podrán ser celebrados, en la intimidad de cada hogar y en la intimidad de cada persona.

“En Iom Kipur buscamos recuperar la espiritualidad perdida, por ello nos alejamos de los asuntos materiales en este día”, explica el Gran Rabino Sefardí Isaac Sacca.

“En esta época la falta de espiritualidad y, a su vez, la necesidad de saciar el hambre y la sed de espiritualidad puede llevar a que erróneamente lleguemos a inclinarnos por falsos conceptos y a tomar como espiritual algo que no lo es. Por eso hay que chequear que lo espiritual sea lo correcto.

Los sabios judios enseñan que ‘La espiritualidad propia no es más que la búsqueda del bienestar material del prójimo’. Podemos añadir que la espiritualidad es nobleza, generosidad, amor, respeto y autocontrol de las pasiones.

La espiritualidad no son los ritos, aunque los ritos verdaderos -no inventados- son actos importantes y desencadenan la espiritualidad, como el hecho del rito del ayuno que nos enseña a no ser materialistas.

La espiritualidad debe estar en armonía con la sensatez, con el cuidado de la salud y de la vida y el bienestar universal por sobre todas las cosas.”, concluye el Gran Rabino Isaac Sacca, presidente de la Organización Judía Mundial Menorá.

¿Qué es Iom Kipur?

Iom Kipur es el último de los Iamim Noraim (“Días temibles” es su traducción del hebreo), los diez días de arrepentimiento y evaluación que transcurren desde Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío), hasta el Día del Perdón, cuando finaliza el ciclo de preparación hasta el día en que será determinado el rumbo del año entrante. Es el día en que cada ser humano debe concluir su reflexión anual -comenzada en Rosh Hashaná- sobre el comportamiento realizado y decidir cómo mejorar su conducta. Esas decisiones son las que determinan nuestra vida: Dios dispuso que la vida del hombre sea consecuente con su conducta. Por ello, se dice que Dios sella el destino de las personas en este día, porque es en este día cuando determinamos nuestra mejoría o no.

¿Cuándo se celebra?

En el Lúaj (calendario hebreo), Iom Kipur comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tishri y continúa hasta el anochecer del siguiente día. Este año empieza con la puesta del sol del domingo 27 de septiembre y termina el lunes 28 al salir las estrellas. Los horarios locales se deben consultar en cada ciudad. En CABA comienza a las 18.43 hs y termina 19.33 hs.

¿Cómo son el ayuno, las costumbres y las restricciones de Iom Kipur?

El ayuno de Iom Kipur comienza con la puesta del sol y dura aproximadamente 25 horas. En la tarde previa a Iom Kipur, se celebra una comida para poder sostener el ayuno y es considerada también una comida religiosa. El ayuno es completo, no se toman líquidos ni alimentos sólidos. No se usan calzados de cuero, ni se mantienen relaciones conyugales, ni se unta el cuerpo con cremas ni aceite ni agua. Aparte también está prohibida la realización de los mismos trabajos restringidos el día de shabat (Sábado).

El objetivo es lograr un estado de desconexión de los asuntos materiales por un día, para entender que lo material, aunque es importante, debe ser dominado por el ser humano y no al revés. Este día está dedicado a la reflexión y un juicio, la evaluación personal como un juicio delante de Dios, sobre los actos realizados en el año, que conlleve a un cambio positivo en nuestra actitud de aquí en adelante.

“¿Puedo hacer el ayuno de Iom Kipur si tengo Covid-19?”

No es rara esta pregunta ya que personas muy comprometidas o personas que buscan respuestas espirituales, pueden caer en la confusión de que está permitido cumplir con el precepto de ayunar el Día del Perdón. Pero en este sentido, el Rabino Sacca es muy claro: “Quien tenga Covid no debe hacer ayuno. Existen normas claras sobre cómo deben alimentarse durante los días de ayuno aquellas personas a las que el ayuno absoluto les cree un problema de salud. Es importante que tengan claro que no se debe poner en riesgo la salud, y, a su vez, que no ayunar no significa comer como un día cualquiera. Quienes tengan síntomas deben consultar con el médico sobre si es conveniente o no ayunar y, además, buscar consejo rabínico para su situación particular”, explica.

¿Cómo se celebrará Iom Kipur en el contexto de pandemia por Covid-19?

Este año, los servicios religiosos en las sinagogas se adaptarán a las normativas sanitarias de cada localidad y, gracias a la autorización de las autoridades gubernamentales, en todos los templos bajo la jurisdicción del Gran Rabinato Sefardí, se llevarán a cabo los respectivos rezos en horarios determinados, para los cuales se aplicarán protocolos de prevención frente a la posibilidad de contagio de Covid-19. Los espacios estarán equipados con alfombras sanitizantes, alcohol en gel, barbijos y se respetará una distancia social ajustada a la normativa sanitaria entre las personas. Quienes quieran asistir a los rezos se deberán anotar con anticipación mediante un formulario de solicitud con valor de declaración jurada y serán informados sobre los horarios en que podrán asistir a los mismos en caso de ser aprobados.

Según el espacio de cada edificación se permitirá la entrada de sucesivos grupos de veinte personas en diferentes turnos a lo largo del día, de acuerdo a lo recomendado por la secretaría de Culto de CABA, la secretaría de Culto de Nación y aprobado por la Jefatura de Gabinete.

¿Cómo se celebra Iom Kipur?

Principalmente se celebra con oraciones, hablando con Dios , pidiendo perdón a Dios y a las personas a las que cada uno ofendió y, también, es un momento para estar en silencio, con uno mismo.

En este día la gente suele ir a la sinagoga, pero este año no se realizarán ceremonias masivas en cumplimiento con las medidas de aislamiento y de prevención de contagio por coronavirus según las disposiciones de los organismos sanitarios de cada ciudad.

¿Qué es el Shofar y por qué es importante escucharlo?

El Shofar, un antiguo instrumento de viento hecho con el cuerno de un carnero, se toca en los servicios de la sinagoga en Rosh Hashaná y al final de Iom Kipur. Su sonido tiene por finalidad despertar el alma de la persona, sacudir su comodidad y que se involucre con el mejoramiento de su carácter para abandonar sus vicios y convertirse en una persona mejor.