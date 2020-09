FACCMA: Macabi Santa Fe: Judía, Pluralista y Sionista

Itongadol.- Retomamos el recorrido por distintas instituciones afiliadas a FACCMA y en este caso llegamos a Santa Fe para dialogar con la Coordinadora del Departamento de Socios , Diana Priyoltensky quien nos contó, desde cómo está conformada la comunidad, hasta cómo vienen llevando el año más complicado de la historia en el contexto de Pandemia.

Luego de las primeras preguntas, se fueron sumando distintos socios, dirigentes y profesionales a responder, demostrando el entusiasmo y amor que sienten por la comunidad en la Provincia.

¿Cómo está conformada la comunidad?

En Santa Fe existen varias instituciones que, en su conjunto, concentran la vida comunitaria en esta capital provincial y aportan a la formación integral de la comunidad judía desde su aspecto espiritual, social, deportivo y representativo en todas las etapas de la vida. En este sentido, si venís a Santa Fe vas a encontrar el templo sefaradí, la Comunidad Israelita, nuestra escuela Bialik: judía, pluralista y abierta a la comunidad y por supuesto nuestro espacio socio – deportivo: Círculo Israelita Macabi sede centro que funciona durante todo el año y sede camping en Santo Tomé donde se trasladan la mayoría de las actividades durante el verano. Contamos además con filial Santa Fe de DAIA y OSA por lo que cubrimos todos los aspectos deportivos, culturales, religiosos, políticos sociales y educativos de la vida judía en esta región de Argentina.

¿Qué actividades tienen o hacen durante el año?

Cada institución tiene su calendario de actividades anuales acorde a su naturaleza, en el caso del Círculo Israelita Macabi, se desarrollan actividades deportivas, sociales y culturales para los socios y la comunidad. Tenemos rikudim, teatro, coro; deportes como básquet, fútbol, tenis, yoga, funcional, telas, hockey, patín; peñas de burako y dominó; en el verano actividades como escuela de verano para los más pequeños y deportes para los más grandes en el camping donde hay canchas de tenis, voley, básquet y playón para rikudim, además de quinchos, asadores y un salón de uso social, aunque, con total honestidad, los 40° de los eneros santafesinos nos nuclean a todos alrededor de la piscina ya sea adentro o a su alrededor a la sombra de los árboles para los lectores o en las reposeras para los amantes del bronceado. Durante todo el año ofrecemos ambos espacios para celebraciones, reuniones y, sobretodo, somos un lugar de encuentro para nuestros socios y sus familias.

¿Tienen o tuvieron alguna vez schule?

La historia de nuestro schule se remonta a 1906. En ese momento, un grupo de padres preocupados por la educación específicamente judía de sus hijos toma la iniciativa para ofrecer un espacio de enseñanza del idish que con el tiempo integró en sus contenidos el hebreo y el sionismo como contenidos. En 1969 el schule pasa a ser una escuela integral y se pudo ampliar la oferta educativa al incorporarse la educación oficial, desde ese momento, los niños ya no tuvieron que separar sus estudios oficiales de la educación judía. En 1987 se suma la educación secundaria integral y de ese modo queda conformada la Escuela Bialik Santa Fe que actualmente ofrece Nivel Inicial desde los nueve meses, Primaria y Secundaria.

¿Tienen algún grupo de mujeres?

Para esta respuesta, Eva Green, coordinadora de momentos felices compartidos, tomó la palabra.

“Nuestra comunidad tiene grupos de mujeres muy activos dentro del marco de Macabi: rikubobes es un espacio para rikudim compuesto por nuestras adultas que no pierden las ganas ni el entusiasmo por los bailes tradicionales; tenemos grupo de fútbol femenino en el que participan chicas entre 20 y 30 años hace ya unos años y enmarcamos el proyecto “Momentos Felices Compartidos” que reúne a 30 mujeres de más de 60 en actividades como taller de memoria, zumba y reflexión además de propuestas sociales los fines de semana y, desde el taller de arte tejido, se diseña y produce ropa para bebés y ropa de cama para donar al Hospital de Niños: En época de pandemia nuestras mujeres no se quedan quietas y aprendieron a confeccionar barbijos que también se donaron al Hospital de Niños”.

Ya más en referencia a lo socio-deportivo, ¿Tienen escuela de madrijim?

Nuestra escuela de madrijim “Shorashim” es un espacio de formación que responde a la demanda de un marco educativo para futuros educadores no formales. Se compone de un grupo de janijim de 14 a 16 años que estudian durante dos años de manera presencial y, actualmente, de manera virtual. Además de la formación dirigida desde Santa fe, los janijim de la escuela tienen capacitaciones dirigidas por FACCMA. En Shorashim se desarrollan tanto contenidos judíos como técnicas, recursos, metodologías y abordajes pedagógicos desde los modelos de Educación no Formal y convocamos a diferentes facilitadores con conocimiento, habilidades y experiencia para dictar los contenidos. Respondió Dana Usatinsky.

¿Tienen equipos que participan o participaron de las actividades de FACCMA?

Paola Spiler, Secretaria de Cultura y Coordinadora de Rikudim manifestó: “En cuando a Rikudim, este año se iba a participar en el festival Dalia pero se suspendió por las circunstancias que nos atraviesan a nivel país y mundo, fuera de este contacto que se programaba en un futuro cercano, si bien FACCMA apoya a las instituciones socio deportivas no se ha sabido de ninguna actividad específica para Rikudim”.

En cuanto a lo deportivo, últimamente se ha participado de encuentros locales y uno de los objetivos para este año para la secretaría de deportes era retomar el vínculo con las Macabeadas, dadas las circunstancias, algunos socios han participado de las actividades virtuales que han sido enriquecedoras e interesantes como las Macabeadas Virtuales de la Mujer.

¿Tuvieron representantes en las Macabeadas mundiales o panamericanas?

Santa fe contó con representantes en las Macabeadas Panamericanas en básquet: Alberto Malqui llevó nuestra camiseta a México en el 89 o en el 90 y anteriormente, entre 1978 y 1980, la fecha exacta no la recuerda, participó en Argentina de la misma actividad. En Uruguay también en básquet participaron nuestros socios Matias Perman y Ariel Radkievich.

Ezequiel Scheiner participó de las Macabeadas mundiales en Israel en julio de 2017 en el deporte de rugby de 15 jugadores y de 7 jugadores. Eze no fue sólo sino que partió junto a algunos miembros de nuestra leaká Javiá que participaron de la apertura del evento. Ezequiel se llevó de estas Macabeadas recuerdos invaluables no solo porque lograron el oro en la categoría de 7 jugadores sino porque fue parte de un grupo de jugadores de otras provincias que por primera vez se integraban como equipo lo que le permitió conocer y relacionarse desde la cancha con personas que antes eran desconocidas y ahora son amigos y esto no sucedió solo como representantes de Argentina sino que la experiencia se extendió a conocer gente dentro de un marco deportivo judío del surgió amistad, por ejemplo, con el equipo de rugby de Sudáfrica con el que se encontraron, de pronto, cantando juntos en un colectivo, filmación que fue recogida por ESPN Argentina y generó una nota en el diario como una interesante anécdota que muestra como el deporte trasciende fronteras a través del camaraderismo.

¿Algún logro para destacar?

Más allá de los logros anecdóticos como ser parte de la federación de básquet o haber organizado las Macabeadas. Creemos que nuestro logro más importante es seguir apostando a la continuidad del judaísmo en Santa Fe a través de una organización como Macabi: judía, pluralista y sionista. Para nosotros, la tarea diaria es nuestro logro, en estos últimos tiempos que estuvimos atravesados por la realidad mundial de una pandemia hemos visto cómo nuestros profesores y morim pusieron toda su creatividad y su profesionalismo para continuar creando espacios y actividades de encuentro presencial o virtual, nuestros hazkanim han trabajado incansablemente para sostener la institución y nuestros socios nos han acompañado a pesar y a través de las circunstancias. Definitivamente, creemos que el compromiso santafesino con la continuidad se ha visto reflejado en el trabajo mancomunado en nuestra institución.

Cuenten alguna anécdota de eventos lindos que hayan vivido como institución o de manera personal.

En nuestra ciudad tenemos la tradicional Fiesta de las Colectividades que toda la comunidad santafesina espera cada agosto para deleitarse con la cultura y las delicias gastronómicas de los representantes de las diferentes colectividades. Macabi participa con el stand de Israel al que todos se acercan por lo llamativo de nuestros bailes y, seamos honestos, lo rico de nuestra comida típica. Durante varias de estas ediciones se presentaron los “Logros de Israel” para que todos conozcan los avances tecnológicos y científicos de este país que parece tan pequeño y lejano para los que no tenemos un vínculo con él, en estas oportunidades, se ofrecía la escritura del nombre en hebreo de los asistentes al stand con pinceles especiales y llegó a formarse una fila de más de 1500 personas que querían su nombre escrito en “estos simbolitos” que son nuestro maravilloso idioma hebreo, en estas ediciones realmente se ha logrado la difusión integral de la cultura judeo-israelí que es también uno de los pilares de nuestra institución

¿Alguna otra cosa que quieran contar o destacar de su comunidad para que todos los que no la conocemos la conozcamos?

Todos los que pasan por Santa Fe tienen que hacer su parada obligatoria en Moisesville y luego venir a la capital, acá los esperamos con una comunidad que se desarrolla en sus múltiples espacios e instituciones: templo sefaradí, colegio, sinagoga ashkenazi, Macabi sede centro y, si vienen en verano, la parada obligada será nuestro camping en el que desarrollamos las actividades sociales, culturales, deportivas y hasta religiosas en la época de mayor calor citadino. Acá, en el centro del país, van a ser bienvenidos para conocernos y, como sostenemos que no hay continuidad sin memoria, queremos que conozcan un espacio muy especial en nuestros corazones: el museo Inenu inaugurado en 2003 gracias a la iniciativa del Dr. Marcos Curzon Z”L; en este espacio vemos la historia la Comunidad Judía de Santa Fe desde que un grupo de judíos en 1895 comenzaron a soñar esta comunidad en las paredes y vitrinas podemos ver imágenes, objetos y pasaportes traídos por los inmigrantes desde Rusia, Polonia, Alemania o Ucrania y una exhibición permanente sobre la Shoa en homenaje a las víctimas y los supervivientes, también se muestran elementos inherentes al rito religioso judío con lo que el museo se constituye en un verdadero espacio de memoria, tradición, continuidad y difusión de la historia judía en esta zona del litoral nacional, cerró Alejandro Reiner, Director del Museo Hilenu.

¿En pocas palabras, como explican lo que es macabi o la comunidad en tu vida?

Florencia Ermacora, actual Vicepresidenta de Macabi, tomó la palabra: “Macabi para mi es mi casa. Desde que tengo memoria participo de la institución. Cuando era chica iba a peulá, patín, rikudim y tenis. En Macabi estaban mis amigos y mis amigas. También tengo hermosos recuerdos de los sábados cuando acompañaba a mi hermano a los partidos de básquet. Casi todos mis recuerdos de niñez y adolescencia tienen a Macabi como escenario. Hoy mi sentimiento por este lugar que me dio tanto sigue intacto pero sentí que es mi momento de darle a la institución. Sigo haciendo actividades deportivas y también sociales pero además me involucré a nivel directivo.

Me parece muy importante que las y los jóvenes que crecimos junto a nuestro querido Macabi nos involucremos en la institución porque es nuestro lugar, nuestro hogar. El Círculo Israelita Macabi de Santa Fe tuvo, tiene y tendrá siempre un lugar muy importante en mi vida.