Por el impacto del coronavirus, Israel registró un exceso de mortalidad en julio y agosto

Itongadol/Agencia AJN.- Israel ha visto un exceso de mortalidad en julio y agosto, lo que coincidió con un aumento de las muertes por COVID-19, según un informe de la Oficina Central de Estadísticas (CBS).

Los datos muestran que 3.840 personas han fallecido durante el mes de agosto, en comparación con 3.495 de agosto de 2019, un aumento de casi el 10% en la mortalidad. Según el Ministerio de Salud, 377 pacientes con coronavirus han muerto durante ese período de tiempo – casi el 10% de todas las muertes registradas en todo el país.

Este julio, 3.678 personas han fallecido en Israel, en comparación con 3.433 personas en este mismo mes del año pasado, un aumento de más del 7%.

El Ministerio de Salud registró 232 muertes por coronavirus en julio, cerca del 6,7% de todas las muertes de ese mes.

En lo que va de septiembre, más de 350 israelíes han sucumbido a COVID-19, lo que significa que el país puede enfrentarse a otro mes de exceso de mortalidad.

Desde el comienzo de la pandemia en Israel, 1.317 pacientes han perdido la batalla contra el virus.

Según el sitio web de estadísticas en tiempo real Worldometers, Israel tiene 140 muertes por coronavirus por cada millón de habitantes, lo que lo coloca en el puesto 51 del mundo. El promedio mundial es de 125,2 muertes por millón de habitantes.

A modo de comparación, Bélgica registró 858 muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes, 661 en España, 649 en Brasil, 620 en Estados Unidos, 580 en Suecia, 481 en Francia, 293 en Irán, 237 en Suiza y 189 en Portugal.

Entre los países que se desempeñaron mejor en la pandemia que el Estado judío figuran Alemania, con 113 muertes por cada millón de habitantes, Dinamarca con 111, Ucrania con 85, Hungría con 73, Polonia con 61, Grecia con 34, Islandia con 29 y Japón con 12 muertes por cada millón de habitantes.

Guy Zomer, de la asociación The Octopus, que tiene como objetivo hacer accesible al público la información del gobierno, elogió a la CBS por poner a disposición los datos. “A diferencia de varias publicaciones que desde el inicio de la crisis trataban de argumentar que no se observaba un exceso de mortalidad, debido a las cifras relativamente baja de principios de año (incluso antes de la aparición del coronavirus), ahora está cada vez más claro que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que debe ser controlado y abordado en consecuencia”, dijo Zomer.

“Debemos agradecer y mostrar nuestro aprecio al equipo de la CBS que comprendió la importancia de publicar esta información, y que muy rápidamente unió sus fuerzas para cambiar la manera y la frecuencia con que se publican los datos y proporcionar un cuadro rápido, actualizado y detallado de la mortalidad en Israel”, agregó.

“Es muy importante publicar datos más detallados y actualizados y vigilar continuamente la evolución de la crisis y las actividades de las organizaciones y partes involucradas”, concluyó Zomer.