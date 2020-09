Netanyahu y el príncipe de Bahrein mantuvieron su primera conversación telefónica

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el Príncipe Heredero de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, tuvieron su primera llamada telefónica este martes, una semana después de que los países firmaran una declaración de paz en la Casa Blanca.

La llamada telefónica, que tuvo lugar durante la reunión del gabinete de coronavirus, fue sobre posibles formas de cooperación entre Israel y Bahrein.

Netanyahu caracterizó la conversación como «extraordinaria» y «muy amistosa». «Repitimos los principios de los Acuerdos de Abraham y hablamos de cómo estamos añadiendo rápidamente contenido a los acuerdos entre Bahrein e Israel, convirtiendo esta paz en paz económica, paz tecnológica, paz del turismo y paz en cada una de las áreas. Muy pronto oirán sobre medidas prácticas», dijo Netanyahu en su mensaje al público.

El acuerdo entre Israel y Bahrein era declarativo y de sólo una página de extensión, porque Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif al-Zayani, lo firmaron cuatro días después de que se anunciara la normalización entre los países.

En la misma declaración, el primer ministro dijo que el gabinete del coronavirus está trabajando duro para luchar contra la pandemia y tomaría decisiones, que se hicieron públicas a última hora del miércoles e incluyen un cierre nacional más severo que el impuesto en el período inicial de marzo y abril.

Mientras tanto, los diplomáticos israelíes de todo el mundo se han reunido con sus homólogos de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tras los acuerdos de paz con esos países.

El encargado de negocios israelí en Moscú, Keren Cohen Gat, y el agregado de asuntos estratégicos, Yifat Amedi, se reunieron con el diplomático de Bahrein, Jasim Balzac.

Además, el Embajador de Israel en Azerbaiyán, George Deek, se reunió con su homólogo de Emmirati en Bakú, en la primera reunión entre diplomáticos de ambos países celebrada en árabe. «Nunca debemos perder la esperanza en nuestro futuro común», escribió Deek, el primer embajador árabe cristiano de Israel, en Twitter.

Today history was made. I, Israel's ambassador in Azerbaijan, met the acting Ambassador of the UAE: the first meeting between Israeli and Emirati Ambassadors in Baku– and the first anywhere to be held in Arabic. Peace is possible. We must never lose hope in our common future 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/QMmQveDrLs

