Tensión en Medio Oriente: aseguran que Irán va a rechazar la nueva propuesta nuclear de EE.UU.

Itongadol.- Irán está a punto de rechazar una propuesta de Estados Unidos para resolver una disputa nuclear que se arrastra desde hace décadas, según afirmó este lunes un diplomático iraní, calificando la oferta como “inviable” y asegurando que no contempla los intereses de Teherán ni modifica la postura estadounidense sobre el enriquecimiento de uranio.

“Irán está redactando una respuesta negativa a la propuesta estadounidense, lo que podría interpretarse como un rechazo formal”, dijo a Reuters un alto diplomático cercano al equipo negociador iraní.

La propuesta de Washington fue transmitida a Teherán el sábado por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, quien realizó una breve visita a la capital iraní en su rol de mediador entre ambos países.

Sin embargo, tras cinco rondas de conversaciones entre el canciller iraní Abbas Araqchi y el enviado de Medio Oriente del expresidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, varios temas clave siguen sin resolverse.

Entre los puntos más conflictivos figura la negativa de Irán a aceptar la exigencia de EE.UU. de abandonar por completo el enriquecimiento de uranio, considerado por Occidente como una vía potencial para desarrollar armas nucleares. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos y ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de que busca fabricar armas atómicas.

“En esta propuesta, la postura de EE.UU. sobre el enriquecimiento en territorio iraní no ha cambiado, y no hay una explicación clara sobre el levantamiento de las sanciones”, señaló el diplomático, que pidió no ser identificado por la sensibilidad del tema.