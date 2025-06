Representante de Keren Hayesod en Argentina: “Queremos la unidad de toda la comunidad judía para apoyar a Israel”

Itongadol.- El representante de Keren Hayesod en Argentina, Marcelo Bancic, mantuvo una entrevista con ItonGadol en el marco de la campaña de emergencia para brindar una ayuda inmediata a las víctimas israelíes de los misiles iraníes. “Keren Hayesod quiere la unidad de toda la comunidad judía para apoyar a Israel”, destacó.

La campaña de Keren Hayesod Argentina, en la que se involucraron todas las instituciones de la comunidad, está destinada al “Fondo de Respuesta Inmediata de Israel”, para que la ayuda llegue en 24 horas a quienes más lo necesitan.

“Lo más importante acá es la solidaridad y el apoyo de toda la gente garantiza que podamos responder con una rapidez y eficacia a cualquier tipo de crisis que pueda llegar a suceder”, subrayó Bancic.

-¿Qué significo para ustedes tener este reflejo tan rápido y hacerle entender a la gente en dónde estamos y qué está pasando en la relación entre la gente y el Keren Hayesod?

-Creo que todos nos levantamos el viernes a la mañana entendiendo que estaba pasando algo diferente. Los ciudadanos de Israel no la están pasando bien. Hace días que la gente no duerme. Hay un por qué de que Irán tire los misiles a la noche, hay un por qué de que la gente va corriendo a los refugios, van muchos días y la gente está cansada.

-Para quien no sabe, vos tenés un sombrero que tuvo que ver con tu paso por el ejército. Al decir lo que decís, ¿lo hacés con ambos sombreros o es un complemento de cada uno?

-No. Hay que poner las cosas sobre la mesa. Esto es una guerra. Una guerra por la existencia del Estado de Israel. Y te voy a decir uno de los pocos mensajes que le escribí a mis amigos, a los contribuyentes del Keren Hayesod, que lo hice de una forma muy personal, les dije ‘estamos en guerra por la existencia del Estado de Israel’. Yo quiero que mis hijos, nuestros hijos, no crezcan con una amenaza nuclear. Eso es lo peor que le puede pasar a Israel.

-¿Cuál fue la respuesta a tu mensaje?

-Yo creo que la gente acá lo entiende. La comunidad judía argentina es una comunidad muy sionista que está pendiente todo el tiempo de lo que pasa en Israel, a veces hasta saben más de lo que pasa en Israel.La gente acá respondió y sabe lo que está haciendo, pero también creo que es un tema del equipo de trabajo del Keren Hayesod y de los voluntarios, los azkanim, que enseguida el mismo viernes antes de entrar en Shabat ya estábamos todos en un Zoom con el embajador para ver cuáles eran los pasos a seguir. Y la parte de comunicación de la institución ya estaba trabajando en el primer paso.

-¿De dónde vino la pronta respuesta y el compromiso de la gente?

– Nunca se vio a toda la comunidad argentina unida por una sola campaña, por un solo Israel. Tanto en las redes, como las instituciones, están todos unidos. Todas las instituciones de la comunidad judía de Argentina son parte de esta campaña.

Es una campaña de emergencia y estamos trabajando para un fondo de respuesta inmediata. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos recaudando para apoyo a servicios de búsqueda y rescate, apoyo al fondo de víctimas del terrorismo, equipamiento para refugios antibombas y despliegues de esos refugios, ayuda a centros médicos y hospitales, apoyo a las comunidades en zona de peligro. Si vos hoy abrís un diario israelí, te das cuenta que Keren Hayesod, la Agencia Judía y las federaciones judías del mundo son las que están en el frente de esta solución hacia los ciudadanos de Israel. El gobierno se tiene que encargar por ley de los propios ciudadanos y darles un lugar dónde vivir, pero nosotros estamos ahí para ayudarlos. Nosotros nos comprometimos y lo estamos cumpliendo. Les está llegando el dinero a través del fondo de víctimas del terrorismo. Les está llegando en 24 y en 48 horas. Si cayó un misil en Tel Aviv, destruyó un edificio, se llevaron a esa persona a dormir a un hotel, en 24 horas a 48 horas, esa persona tiene 2000, 3000 o 5000 shekels en la cuenta de banco, depende de lo que le haya pasado, para lo que necesite hacer, comprarse ropa, comprarse comida, si tiene que viajar para salir de la zona en la que está. La respuesta es inmediata. Y eso es lo importante, eso es lo que hay que entender. No podemos no ser rápidos. Tenemos que ser concretos a dónde estamos yendo.

-Todos creímos que nunca volvería un 7 de octubre y resultó ser que apareció un desafío mayor. ¿Cómo vivís esta nueva campaña y esta nueva crisis que uno creía que no iba a ocurrir?

-Esto significa vivir en Israel. Todos preguntan ¿por qué el israelí tiene una resiliencia tan fuerte? No es el tema de resiliencia solamente, sino que en Israel hay cambios de objetivos todo el tiempo. En Israel todo el tiempo tenés que tomar decisiones muy importantes sobre la marcha y eso lo aprenden en Israel, se aprende a los 17 y 18 años cuando se entra al ejército. Eso no lo aprendés en ninguna universidad. Es el ADN de Israel: Aprender a tomar decisiones sobre la marcha y entender que vos tomaste una decisión, pero el marco tuyo que está alrededor te dice «No, eso no está bien, tenés que tomar otra decisión». Y eso es algo que sabe hacer el israelí. Esto está pasando para que no haya otro 7 de octubre. Esto es una bola que fue creciendo y no es casualidad lo que pasó. Estamos evitando que pase otro 7 de octubre. El gran programa de Irán era hacer el 7 de octubre con Hamás, al mismo tiempo hacerlo desde el norte con Hezbollah y al mismo tiempo hacer lo que está haciendo ahora. La idea es que esto no vuelva a pasar.

-¿Qué significa que los que están varados necesiten volver al Estado de Israel?

-Es gente que se quedó varada por la situación. Esto a todos nosotros nos agarró por sorpresa, pero hay muchas historias de padres que se fueron dos, tres días, por un fin de semana a Grecia o a Chipre y dejaron a los hijos. Empezó todo esto y tal vez los niños están con los abuelos o con un familiar. Justo habían salido médicos de un Centro de Israel que se habían ido todos juntos y tuvieron que traerlos lo antes posible, porque es necesario que vayan a los centros médicos.

-¿Aquel que sintió que alguna vez donó para el día 7 de octubre, capaz que no entiende que este es un momento para estar cerca de Israel apoyando?

-Yo creo que uno de los objetivos de esta campaña de emergencia no es solamente la cantidad de dinero que podamos recaudar para el fondo de respuesta inmediata para Israel, sino que es cuánta gente se acerca en este momento a Israel. O sea, llegar a la mayor cantidad de gente posible de la comunidad judía y hay también mucha gente que dona que no es judía. Así que lo mínimo que puedo pretender de todas las demás personas judías de la comunidad argentina es que se unan también a la campaña. Nosotros tenemos que romper un techo de la mayor cantidad de gente. A mí no me importa si viene una persona y pone 100 dólares o viene una persona y pone 100.000. Yo quiero que estén todos unidos bajo una sola campaña. Cada uno pone lo que puede, cada uno pone lo que siente. Yo veo gente que te llama por teléfono y dice: “Mira, voy a esperar a la semana que viene a que me entre la jubilación”. Para mí esos 100 o 200 dólares que va a poner esa persona, me valen mucho más que cualquier otra cosa, porque entendés que esa persona quiere a Israel y va a hacer todo lo posible por ayudar.

-Me acuerdo la historia que contaste de una señora muy mayor que vino del sur de Avellaneda con una cajita de plata.

-Yo me acuerdo y esa misma persona, dos días después de que empezó esto, me llamó otra vez y va a venir la semana que viene. No me es extraño, porque la historia nuestra lo demuestra. Nuestros abuelos, nuestros padres, que vinieron acá después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, se escaparon de los pogrom, se escaparon del comunismo, se escaparon de la Shoá y llegaron a países como la Argentina con una mano delante y otra atrás. Construyeron sinagogas, escuelas, comunidades y siempre tenían para ayudar a Israel. Cuando no tenían nada, también apoyaban a Israel. El principal valor que trajeron es de ayudar a la otra persona. Ellos pasaron por cosas que nosotros no, y pudieron ayudar, pueden y tienen el instinto, el honor, el orgullo de poder ahora ayudar, no importa cuánto tiene. Y ese es un valor judío que tenemos de solidaridad. No estoy hablando de Tzedaká. Estoy hablando del ayudar continuamente y no esperar a que vengan a pedir, sino ser activo. Y lo que estamos viendo en esta campaña, como es una campaña muy grande, muy generalizada, donde están todas las comunidades, donde están también las instituciones centrales, donde está también la embajada, que es algo unido para todos y están todos invitados a poder unirse acá también. Keren Hayesod quiere la unidad de toda la comunidad judía para apoyar a Israel.

-¿Qué te pasó a vos cuando viste la destrucción de edificios en pleno Tel Aviv?

-El 7 fue bravo, pero la última vez que vimos esa fue en el ‘91, en la guerra del Golfo. Esa fue la última vez que vimos eso, pero lo que estamos viendo ahora es mucho más destructivo. Las cúpulas, no es solamente la cúpula de hierro, también

el flecha uno, el flecha tres, no son infalibles. Irán está atacando muy fuerte y cada uno de esos misiles que caen hacen mucho daño y ahora se está hablando de las nuevas bombas de racimo que hacen más daño todavía. Y es el objetivo de ellos. Lo que tiene que hacer el ciudadano israelí es obedecer las órdenes de la parte de la retaguardia, saber cumplirlas y son daños que van a costar millones y millones de dólares. Hay edificios enteros que se cayeron y van a tener que volver a construirlos. Y nosotros vamos a estar ahí para ayudar en este momento. La gente del Soroka se salvó porque en el momento en que sonaron las alarmas estaban todos en el refugio, que está en el subsuelo.

-¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a la gente?

-Israel está pasando por un momento muy difícil, pero lo importante es que estamos preparados para responder a cualquier situación. Tanto nosotros del Keren Hayesod, como Tzahal, como los ciudadanos de Israel. Lo más importante acá es la solidaridad y el apoyo de toda la gente garantiza que podamos responder con una rapidez y eficacia a cualquier tipo de crisis que pueda llegar a suceder.