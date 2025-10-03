A dos años del 7 de octubre, el director de Beit Halojem expresó: “Creo que no habrá paz con los palestinos en nuestra generación”

Itongadol/Agencia AJN.- En vísperas del segundo aniversario de la Masacre del 7 de Octubre, la Agencia AJN entrevistó al teniente coronel en la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Shemma, quien recientemente visitó la Argentina en su función de director ejecutivo de Beit Halojem (el Hogar del Combatiente), la organización que rehabilita a los militares heridos en combate.

“Creo que después del 7 de Octubre no habrá paz con los palestinos. No en nuestra generación. Puede que haya un acuerdo, pero no habrá una verdadera paz. Creo sinceramente que no todos los palestinos, pero sí gran parte de ellos, más que un Estado propio, quieren destruir Israel. El 7 de Octubre nos lo mostró. Por ello debemos ser muy cautelosos, debemos cuidarnos, debemos ser fuertes en todo momento”, destacó.

Durante la masacre de Hamás, miles de terroristas invadieron el sur de Israel, asesinaron a más de 1.200 civiles, cometieron otros crímenes atroces y secuestraron a 251 personas, 48 de las cuales permanecen en la Franja de Gaza, al menos la mitad de ellas ya sin vida,

– ¿Qué opina después de dos años de guerra?

– Estuve en una unidad de combate, en la Primera Guerra del Líbano, etc. Durante las Intifadas fui comandante y estuve mucho tiempo en campos de refugiados en la Franja de Gaza: Jabalia, Khan Yunes, Rafah… Fui comandante militar y estuve muchísimos años en la Reserva, así que conozco bien la Franja de Gaza.

Personalmente, creo que después del 7 de Octubre no habrá paz con los palestinos. No en nuestra generación… Puede que haya un acuerdo así o asá, pero no habrá una verdadera paz. Hay muchas razones para ello, pero principalmente porque los palestinos no quieren… Ya llevamos 100 años en guerra con ellos… O ellos están en guerra con nosotros… Si quisieran paz, ya habría sucedido hace mucho tiempo… Ahora bien, creo sinceramente que no todos los palestinos, pero sí gran parte de ellos, más que un Estado propio, quieren destruir Israel. Esa es la cuestión… El 7 de Octubre nos lo mostró… Por ello debemos ser muy cautelosos, debemos cuidarnos, debemos ser fuertes en todo momento… Eso es un problema difícil… No hay una buena solución… Europa puede presionar mucho, pero eso no ayudará… Europa presiona a Israel porque no tiene forma de presionar a los palestinos… Creo que el pueblo palestino existe. Ellos se definen como pueblo, así que no lo podés negar… Los palestinos tienen derechos sobre la tierra, pero nosotros tenemos derechos sobre TODA la tierra, y esta es una diferencia semántica importante. Realmente necesitamos ver cómo les damos a los palestinos… o cómo los palestinos se dan la opción y la posibilidad de ser independientes porque hasta ahora no lo han logrado. Es decir, por más independientes que les permitas ser, todavía siguen siendo muy dependientes de Israel y del mundo… Existe una división entre los palestinos: está Hamás, está la Yihad Islámica, está Fatah y hay organizaciones independientes. No están unidos, luchan entre sí, se matan entre sí, por lo que así es muy difícil llegar a un acuerdo… Si se llega a un acuerdo con Fatah, Hamás no lo reconocerá… Así que no hay muchas opciones y, por lo tanto, no soy optimista respecto de los palestinos… Debe encontrarse una solución internacional. También para Gaza… Para Gaza, la solución no es (la organización terrorista palestina) Hamás. Hay que aniquilar a Hamás. No hay otra palabra… Y eso es lo que está haciendo Israel… Pero hay que encontrar una solución para la Franja de Gaza, para los palestinos, para los civiles que hay allí… Y la única solución es un comité internacional que gestione la Franja hasta que, dentro de muchos años, haya algún tipo de paz… No hay otra… Si Hamás no tuviera rehenes, la guerra habría terminado en una semana… Habríamos matado a Hamás y se terminaba la historia… Ellos lo saben. Esta es la razón de por qué no liberan a los rehenes. Siempre se quedarán con algunos rehenes porque esa es su póliza de seguros… El presidente (estadounidense, Donald) Trump lo dijo. (El primer ministro de Israel, Benjamin) «Bibi» Netanyahu lo dijo. Trump es un hombre muy inteligente… Dijo claramente que siempre querrán quedarse con algunos rehenes para tener un seguro… Esa es la razón de que en su última propuesta, Trump dijera: «liberen a todos en un día»… Pero Hamás no lo hará…

Junto a Daniel Berliner, director de la Agencia AJN

– Hay antisemitismo en todo el mundo, pero en la Argentina no hay mayores problemas y se puede ir por la calle con kipá, pero de repente, la izquierda supo que ustedes estaban aquí y hubo problemas… ¿Qué opinas del antisemitismo y de lo que pasó aquí?

– Empezaré por lo de aquí: creo que la Argentina es muy segura y los argentinos nos recibieron muy bien. Desde luego, los judíos, pero también la comunidad (sociedad) local. Y en cuanto vimos que había amenazas del lado pro palestino y de la extrema izquierda, la Policía (de la Provincia) de Buenos Aires, y también la de Rosario, estuvieron excelentes… Al evento que hicimos aquí vinieron todos los departamentos, nos custodiaron y cerraron la calle alrededor de la sinagoga (Lamroth Hakol). Así que nos sentimos seguros, y eso es importante… Solo tengo palabras buenas para la Argentina… Pero hay que tenerlo en cuenta: solo somos 15 millones de judíos en todo el mundo. En la Argentina hay 200.000, pero en el mundo hay 15 millones, y hay dos mil millones de musulmanes. Así que en cuanto a la cantidad de personas, siempre nos ganarán. No tenemos la opción de ser 2.000 millones. Eso no ocurrirá… Así que cuando aparecen en los medios, blogs o manifestaciones, su número es mayor… Pero en Europa les temen a los musulmanes… El gobierno de (Emmanuel) Macron (en Francia), del Reino Unido o de Italia… No lo dirán, pero la gente tiene miedo… Acabo de ver esta mañana una manifestación en Londres: cientos de miles de personas manifestándose a favor de Israel… Entienden que hay un problema, solo que no saben qué hacer con eso. Y como dijo el (ex) primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson… Creo que fue él quien lo dijo, hace como un año… Cuando dijeron: «Impondremos un embargo de armas a Israel», dijo: «En mi opinión, un embargo a Israel es como si Europa se suicidara». Exactamente así… Y en mi opinión, Europa no sabe qué hacer. Son simplemente incompetentes…

– ¿Y aquí no hay tales problemas porque hay menos musulmanes o porque el gobierno es fuerte y quienes están en Europa deberían hacer lo mismo que ha visto acá?

– Es una cosa y la otra… Aquí hay menos musulmanes y el gobierno de Argentina es muy fuerte y bueno. La preservación de la seguridad aquí es buena… Recorro todo el mundo, incluso Sudamérica. Cada año veo que la sensación de seguridad aquí es mayor. Veo una mejora… Tomemos Francia: actualmente, según las publicaciones, tienen un 17% de musulmanes. Parece estar bien, como que no es mucho. Pero se verifica una tendencia y los musulmanes en Francia se duplican cada 25 años. Ahora bien, los cristianos decrecen porque no traen hijos al mundo. Si se analizan todas las tendencias, incluida la inmigración a Francia, hay muchas variables. Si se analiza todo, se lo introduce en una ecuación llamada «regresión lineal». Es una ecuación de predicción… Se verá que para el año 2072, Francia será musulmana: habrá una mayoría musulmana. Superarán el 51%… Ahora bien, no he dicho si es bueno o malo, es posible que una Francia musulmana sea muy buena; no tengo ningún problema con los musulmanes, bajo ninguna circunstancia. La pregunta es si eso es lo que Francia quiere ser… La pregunta es qué pasará con los cristianos en Francia en 2071 o 2072…

– ¿Esta es una guerra mundial, o solo de Israel y Trump? El futuro se ve difícil…

– Muy difícil… Trump es excelente, piensa estratégicamente. En Europa también ya hay países -Hungría, por ejemplo- que comprenden la situación y están actuando, pero hay países -Suecia, Francia, Inglaterra…- que no saben qué hacer, así que no hacen… Por eso, si no actúan rápido, en 30, 40, 50 años, se acabó…

– En Israel se puede ver a musulmanes y palestinos conviviendo con el resto de la población… ¿Qué ha pasado?

– Israel es el único lugar del mundo donde los musulmanes viven en democracia… Solo pasa en Israel… La gente no lo sabe, pero en el Tribunal Supremo de Israel hay un juez musulmán. El presidente del segundo banco más grande de Israel es musulmán… Así que el único lugar del mundo donde hay igualdad para los musulmanes es Israel, y en el mundo no lo entienden. El mundo musulmán lo sabe, pero no quiere admitirlo… Europa tiene otro problema: Europa es antisemita. No se les pasó… El antisemitismo entre los cristianos de Europa no desapareció… No les creo… El antisemitismo en ciertos países de Europa es muy fuerte entre los cristianos… Simplemente no entienden que ellos mismos están en problemas… Tal vez no quieren entenderlo… Europa está en un problema muy serio…

– ¿Cuántos soldados han entrado a Beit Halojem entre el comienzo de la guerra y el momento de esta entrevista?

– Hay un Beit Halojem en Beer Sheba, Jerusalem, Tel Aviv y Haifa, y están construyendo uno en Ashdod; si D’s quiere, la construcción terminará en unos meses… Hasta ahora, en esta guerra han muerto 904 soldados -esperemos que no haya más- y más de 18.000 han resultado heridos. Es un número grande… Todo herido terminará al fin de cuentas en Beit Halojem. Beit Halojem es para toda la vida. Estarán en Beit Halojem para su rehabilitación hasta los 120 (años)… Pueden venir a recibir tratamientos, fisioterapia, hidroterapia, talleres, fiestas, viajes, deportes, deportes de rehabilitación, competiciones… Todo para rehabilitarse. Es un segundo hogar para ellos, y allí radica la importancia de Beit Halojem… Ahora bien, Beit Halojem no es un hospital; vienen cuando les dan el alta… En Beit Halojem hay rehabilitación. Física y también mental… Muchos de ellos padecen estrés postraumático…

– ¿Qué pasa con el estrés postraumático, en Beit Halojem, en la sociedad general y en los chicos?

– Cualquiera que haya combatido el 7 de Octubre ha visto todos los asesinatos, los cadáveres y el fuego, así que es evidente que afecta su psiquis… Cualquiera que haya combatido en Gaza durante un mes, dos meses, un año, dos, es evidente que lo afecte: todas las explosiones, los disparos… Es difícil lidiar con esas cosas… No quiero decir cuántos soldados sufrirán estrés postraumático. No lo sé porque es algo que se puede curar… Puedo decir que por lo general son muchísimos… Pero lo importante es que si se trata rápidamente, es manejable… Todos tienen problemas y nadie es inmune, pero en cualquier caso, se trata de miles… En general, hay sistemas que los tratan, tanto en Israel como en Beit Halojem… Así que de los veteranos heridos que llegan a Beit Halojem, aquellos que sufren estrés van a un grupo de «postraumático» y allí reciben muchos tratamientos eficaces y se recuperan. No todos, pero a muchos les hace bien… Respecto de la población civil, las sirenas y los misiles no son algo agradable… Hay a quienes eso no les afecta… A mí no me afecta… Lo admito… Hay quienes llegan con ansiedad y les afecta mucho. Depende, pero el sistema de atención médica en Israel es muy bueno. Tratan con rapidez y en forma directa. Y gracias a D’s… La generación de los niños no me preocupa… Escucho todo lo que dicen… Tengo cuatro nietos y cuando hay sirenas, sus padres los llevan al refugio, se sientan y juegan. Se acabó… Hay que darles confianza… Si los padres le dan confianza, el niño está bien. Si los padres están ansiosos, eso afecta al niño…

– ¿Sería difícil para Israel que los secuestrados no regresaran? Podría ser que hubiera padres que pensaran: «¿cómo puede ir mi hijo al Ejército si Israel no puede hacer nada por los secuestrados?»…

– Es una pregunta difícil… Tengo una opinión muy clara: nosotros combatimos constantemente por el Estado de Israel. Es así… Estamos todo el tiempo en guerra y la guerra tiene un precio. No hay nada que hacer… Nuestro enemigo es muy cruel. Mucho… Podés ser compasivo y te matarán… Por eso no hay otra alternativa que combatir y mostrar determinación. Por lo tanto, hay que traer de vuelta a los rehenes, pero también hay que saber que quizá no todos los cuerpos regresen, quizá no todos regresen con vida. Es un precio difícil, pero es el precio para que el Estado de Israel prospere, para que sea fuerte. Esto es para que todo el pueblo judío sepa que tiene al Estado de Israel… El pueblo judío en la Diáspora es fuerte porque sabe que tiene al Estado de Israel. Creo, por ejemplo, que las manifestaciones en Israel debilitan nuestra posición en las negociaciones porque Hamás ve todo y dice: «Está bien, no los liberaremos y entonces habrá más manifestaciones». Es un error… Ahora, entiendo muy bien a las familias de los rehenes y quiero abrazarlos y quererlos, pero en mi opinión, están provocando que Hamás se resista aún más a liberar a los rehenes… Es una paradoja…

– Para los antisemitas es algo nuevo que exista un Israel fuerte, que exista un Estado judío, porque en la época del genoicida nazi Adolf Hitler no había un Estado y los judíos no eran fuertes…

– Ahora hay un Estado de Israel y un Estado muy fuerte… Eso le molesta al mundo… Por lo tanto, no hay que temer en absoluto. Eso es A)… B) Debemos tener en cuenta, ante todo, cuáles son nuestros intereses como judíos y no los intereses de los demás… ¿Qué nos hace más fuertes? Eso es lo primero y principal… Espero que, con la ayuda de D’s, los rehenes regresen. Es muy importante… Pero el Estado de Israel es más importante que cualquier otra cosa…