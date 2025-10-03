Rosh Hashaná en Bialik

Itongadol.- En el Nivel Primario, compartimos un encuentro lleno de alegría con juegos, canciones, berajot y el sonido del shofar, que nos invitó a comenzar un nuevo año con esperanza y dulzura.

En el Nivel Inicial, los chicos y chicas exploraron el jag con propuestas lúdicas, canciones alusivas, berajot y, por supuesto, con la emoción de escuchar el shofar, sintiendo la fuerza de nuestra tradición.