Por M S
Itongadol.- Una pregunta que se repite mucho!! Aliá y jubilación.

Los olim que llegan a Israel en edad jubilatoria reciben los mismos beneficios que cualquier olé jadash.

El monto de la jubilación se determina luego de llegar a Israel por la institución Bituaj Leumi, que administra los derechos y prestaciones para los nuevos inmigrantes.

En Keren Leyedidut te orientamos para que conozcas tus derechos y planifiques tu Aliá con tranquilidad, paso a paso.🙂

Si querés tener más info en nuestro canal de YouTube tenemos un encuentro con expertos en la temática.

