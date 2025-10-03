El embajador de Israel en Chile criticó a la Comunidad Palestina del país por cuestionar el plan de Trump para Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, criticó a la Comunidad Palestina del país por cuestionar el plan de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, para Gaza.

“Decepciona la declaración de la Comunidad Palestina de Chile, a contracorriente de todo el liderazgo mundial. Israel, la propia Autoridad Palestina, el Papa León XIV, Europa, países árabes, América Latina, incluyendo Chile que ve con esperanza el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza”, expresó Peleg en X.

En un comunicado, la Comunidad Palestina de Chile expresó que “valora todo esfuerzo diplomático que busque poner fin al genocidio en curso”. Sin embargo, sostiene que “la única vía para alcanzar una paz justa y duradera en la región es la construcción de un plan integral basado en el estricto cumplimiento de la legalidad internacional, que ponga término a más de 77 años de vulneración flagrante y sistemática de los derechos inalienables del pueblo palestino”.

“Este proceso no puede ser una imposición extranjera: debe necesariamente contar con la participación activa del propio pueblo palestino. Valoramos los principios generales expresados en el anuncio, a la vez, creemos que la propuesta deja muchas interrogantes, advertimos que para pronunciarnos en profundidad es imprescindible conocer sus detalles, evitando así repetir la trampa del proceso de Oslo, donde las buenas intenciones iniciales derivaron en una de las mayores tragedias para el pueblo palestino”, agregó el comunicado.

En respuesta, Peleg destacó: “La declaración pide ‘participación activa del pueblo palestino’, pero la propia Autoridad Palestina agradece a Trump, que establece un camino para el regreso a Gaza, incluso la construcción de un Estado palestino”.

“En vez de apoyar un camino posible, optan por retórica ambivalente, un nacionalismo que exige sin asumir costos, y que no le hace favor a la paz. Realmente incomprensible”, concluyó.