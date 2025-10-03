Paramount transmitirá mundialmente la serie “Red Alert”, basada en los actos heroicos de los israelíes durante la masacre del 7 de octubre de 2023

Itongadol.- Paramount+ adquirió y emitirá la serie dramática Red Alert, del Canal 12 israelí (Keshet), basada en los actos heroicos reales ocurridos durante la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas palestinos invadieron el Estado judío desde la Franja de Gaza, matando a 1200 personas y secuestrando a 251.

La serie de cuatro episodios se estrenará globalmente en Paramount+ el próximo 7 de octubre, mientras que en Israel el primer episodio se transmitirá en el Canal 12 el 5 de octubre.

El CEO del Grupo Keshet, Avi Nir, compartió su orgullo por el acuerdo con Paramount, que permitirá un estreno simultáneo en todo el mundo.

“Es crucial que el mundo conozca esa mañana terrible, que para muchos aún no terminó. Gracias y disculpas a los héroes, los rehenes y las víctimas del 7 de octubre”, expresó Nir.

La serie, inspirada en hechos reales, cuenta con las actuaciones de Rotem Sela, Miki Leon, Rotem Abuhab, Hisham Suleiman y Anat Hadid, entre otros.

Cada episodio fue desarrollado en estrecha colaboración con las personas cuyas historias inspiraron el drama, incluyendo a Batsheva Yahalomi, que escapó del secuestro de los terroristas con sus dos hijas mientras su hijo Eitan fue raptado y su esposo, Ohad, asesinado en cautiverio.

Otros episodios relatan la historia de Tali Hadad, quien evacuó a heridos bajo fuego, incluido su hijo Itamar; de dos policías del puesto de mando del festival musical Nova que fueron salvados por un compañero; y de un residente del área de Gaza cuya esposa fue asesinada y que logró proteger a su hijo y salvar soldados de una emboscada.

El proyecto, creado por Lior Chefetz, fue producido por Green Productions junto con el Jewish National Fund USA Israel Entertainment Fund (IEF), bajo la dirección del productor hollywoodense nominado al Oscar Lawrence Bender (Pulp Fiction, Bastardos sin Gloria).

Bender calificó Red Alert como un proyecto “profundamente personal” que “narra la historia de nuestro pueblo y de un solo día que lo cambió todo. Lo que lo hace tan potente es que no es solo un drama: es real”.

Por su parte, Nati Dinnar, fundador de IEF, señaló que la serie era “vital para una audiencia global”, agradeciendo a Paramount por garantizar que a través de ella el mundo pudiera conocer lo que pasó el 7 de octubre y presenciar la resiliencia y el espíritu de ese día.