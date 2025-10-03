Argentina: La DAIA condenó los dichos antisemitas de la diputada Vilma Ripoll

Itongadol.- La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió con firmeza las declaraciones de la diputada del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll, a quien acusó de incurrir en expresiones antisemitas durante el debate en comisión del Presupuesto 2026.

En un comunicado, la DAIA señaló: “Las expresiones vertidas por la diputada Ripoll son antisemitas y constituyen un grave ataque a la identidad judía de los funcionarios públicos. Instamos a todas las autoridades del Congreso a adoptar medidas para que hechos de esta naturaleza no se repitan”

El hecho ocurrió en el primer debate en comisión del proyecto de Presupuesto, cuando Ripoll cuestionó al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, y a funcionarios del Ministerio de Economía. El incidente se desencadenó después de que se apagara el micrófono de una legisladora de su bloque, quien buscaba introducir críticas a Israel por los bloqueos a embarcaciones con destino a la Franja de Gaza.

En ese contexto, Ripoll exclamó: “Se lo apagaron porque los compañeros se quieren ir a festejar el Iom Kipur”. La frase estuvo dirigida al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que en ese momento respondía consultas de la comisión, y fue acompañada por una acusación de complicidad en el supuesto “genocidio” en Gaza.

La DAIA recordó que tanto el Estado argentino como el Congreso adoptaron en 2020 la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), por lo que reclamó que se tomen medidas para evitar la naturalización de este tipo de manifestaciones en las instituciones.

El comentario generó un inmediato repudio en la sala y derivó en la interrupción de la sesión. Legisladores presentes denunciaron que las palabras de la diputada constituyeron un ataque discriminatorio, ya que apuntaron de manera directa a la identidad judía de un funcionario en el marco de un espacio institucional.

El episodio se suma a una serie de manifestaciones antisemitas que se han registrado recientemente en el Congreso, en las que el conflicto en Medio Oriente es utilizado como pretexto para deslegitimar la labor de representantes judíos. Diversas organizaciones advirtieron que este tipo de expresiones contribuye a reforzar prejuicios y hostilidad hacia la comunidad judía en el ámbito político.