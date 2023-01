Itongadol.- Una nueva aplicación de chatbot de inteligencia artificial (IA) permite a los usuarios dialogar con bots diseñados para simular las perspectivas de personajes destacados de la historia, desde Muhammad Ali a Adolf Hitler.

La aplicación, llamada «Historical Figures» (Figuras históricas), ofrece más de 20.000 personajes notables (incluidas algunas figuras israelíes) con los que conversar.

La aplicación generó un gran revuelo la semana pero no por un buen motivo: se conoció que incluyó en la lista de figuras a Hitler, sus lugartenientes del Partido Nazi y otros dictadores del pasado, entre otros.

Conocida la noticia, el rabino Abraham Cooper, del Centro Simon Wiesenthal, advirtió «¿Acudirán los neonazis en masa a este sitio para poder dialogar con Adolf Hitler?».

Historical Figures se puso en marcha a principios de enero, y la semana pasada sólo contaba con unas 9.000 inscripciones, según declaró el creador de la aplicación, Sidhant Chadha.

A pesar del escaso número de registros, la aplicación suscitó mucha atención en Internet por sus controvertidas inclusiones.

Los nazis del chatbot de inteligencia artificial niegan ser responsables de sus actos

La aplicación fue muy criticada luego de que algunos usuarios señalaran haber recibido respuestas inquietantes de algunas de las figuras. Por ejemplo, bots que se hacían pasar por Heinrich Himmler y Josef Goebbels -importantes altos cargos nazis-, negaron su implicación en el Holocausto a pesar de que existen pruebas irrefutables de la culpabilidad de ambos.

NBC News probó la aplicación y descubrió que algunas de las figuras históricas conversaban de un modo que no se ajustaba a la realidad.

El chatbot de Hitler calificó de «terrible error» matar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero añadió que era «necesario» porque «suponían una amenaza para Alemania y Europa en general».

To everyone saying that AI can’t be used for education: I just learned a lot about this Himmler guy and how he regrets everything he did pic.twitter.com/BsyO9EPu03

— charlie (@StyledApe) January 18, 2023