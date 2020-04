Israel otorga 6 millones de dólares en subvenciones a start-ups que luchan contra el coronavirus

Iton Gadol/Agencia AJN.- La Autoridad de Innovación de Israel (AII), el brazo de inversión tecnológica del gobierno, aprobó la semana pasada la erogación de 22 millones de NIS (aproximadamente 6 millones de dólares) en subvenciones para 35 start-ups o empresas que luchan contra el coronavirus. «El comité eligió apoyar una amplia gama de proyectos que se ocupan de los desafíos del coronavirus, porque la lucha contra la pandemia debe llevarse a cabo en múltiples frentes,» dijo Ami Appelbaum (foto), el presidente de la junta de la AII, a Calcalist.

El 17 de marzo, la Autoridad de Innovación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad Social habían anunciado la asignación de 50 millones de NIS (aproximadamente 13 millones de dólares) en subvenciones a empresas que presenten planes de investigación y desarrollo y soluciones tecnológicas para combatir al virus. Según Appelbaum, quien además es científico jefe del Ministerio de Economía e Industria, su equipo recibió más de 750 solicitudes.

Entre las empresas que han recibido las subvenciones se encuentran NEAT Applied Technologies Ltd., que produce sensores y soluciones de monitoreo remoto que pueden ayudar con el manejo del flujo sanguíneo y la presión de los pacientes, Ezmems Ltd., que desarrolla sensores plásticos inteligentes para ventiladores, y NanoScent Ltd., que ofrece un servicio de reconocimiento de olores que puede ayudar a detectar a las personas con síntomas de coronavirus.

Se espera que se entreguen más subvenciones durante la próxima semana. La segunda fecha límite para enviar proyectos fue el pasado martes 7 de abril y se dijo a los solicitantes que se esperan respuestas dentro de los 10 días siguientes a la fecha límite. «El objetivo de estos proyectos es acelerar el proceso de pasar de la propuesta a la implementación de tecnologías que puedan tratar y combatir el coronavirus», dijo Appelbaum. «Se ha puesto un fuerte énfasis en las propuestas que pueden combatir la crisis inmediatamente con un rápido tiempo de comercialización, o en asociaciones prometedoras que aseguren la continuidad funcional de la economía israelí», agregó.