Israel: Gracias a tecnología innovadora los supermercados brindan una experiencia única

Itongadol.- En Israel, incluso en las cosas más cotidianas, se busca utilizar la innovación para mejor el día a día de los ciudadanos y construir juntos un futuro mejor.

El supermercado robótico Q Take and Go, es uno de los más avanzados del mundo y gracias a la tecnología israelí brinda al usuario una experiencia única. Los clientes pueden acceder al sistema registrando sus datos y su huella dactilar, y a partir de ahí todo es automático. Con su huella pueden tomar productos de cada una de las góndolas y estos se agregan a su carrito de compra virtual.

Pueden encontrar todo lo q encontrarían en un supermercado regular, evitando cargar cosas y hacer la compra más ágil y sencilla. Y lo mejor de todo, para terminar su compra, no deben hacer ni un segundo de fila, simplemente salen por la puerta y el sistema lo registra de forma automática y les envía la factura al celular.

El supermercado Q Take and Go, que está ubicado en la calle Rothschild en Tel Aviv, una de las ciudades con más startups per cápita del mundo y una verdadera potencia en innovación, es básicamente un contenedor modular, automático, autónomo y portátil que está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otros tipo de supermercados con tecnología innovadora, que ya son muy comunes en Israel, y que hacen la vida mucho más fácil a los clientes, son los que tienen incorporado en el carro un aparato que permite ir escaneando los productos.

Esto genera que al llegar a la caja, no sea necesario sacar y volver a poner las compras en el carro antes de pagar. Hay unas balanzas que calculan si uno está llevando exactamente los mismos productos que han sido escaneados, y en el caso de hacerlo solo queda abonar y retirarse.