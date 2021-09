Coronavirus: Estados Unidos va meses detrás de Israel respecto a la vacunación

Itongadol.- Los expertos médicos israelíes afirman que la recomendación del panel asesor de la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) sobre las vacunas de refuerzo de Pfizer, es un reconocimiento de que las condiciones difieren en los dos países.

Los principales expertos israelíes en COVID-19 afirman que consideran que la decisión del panel consultivo de la FDA, de recomendar las vacunas de refuerzo sólo para los estadounidenses mayores de 65 años o los que pertenecen a grupos de riesgo específicos, es una reivindicación de la campaña de inoculación masiva de su propio país.

Israel fue el primer país del mundo en iniciar una campaña generalizada de vacunación de refuerzo, y los datos israelíes se utilizaron durante las deliberaciones del panel de la FDA. Sin embargo, aunque Israel ofrece ahora la vacuna de refuerzo a cualquier persona mayor de 12 años, el comité asesor decidió limitarla por ahora a poblaciones específicas de alto riesgo.

Los principales expertos de Israel han dicho en los últimos dos días que consideran la recomendación del panel estadounidense como un reconocimiento de que las condiciones difieren entre los dos países. «La FDA confirmó en principio que la tercera dosis es segura», dijo el profesor Nadav Davidovitch, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben-Gurión del Desierto, en Beersheba, y jefe de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública.

Davidovitch añadió que «hay que recordar que la FDA lo aprobó para las personas de alto riesgo con enfermedades crónicas y también para las de alto riesgo por su profesión, como los trabajadores sanitarios de todas las edades. Ellos tienen sus propias prioridades e Israel tiene otras, porque empezamos antes. También empezamos con las personas mayores y luego bajamos, y creo que es una decisión muy razonable».

Israel comenzó a ofrecer la tercera dosis a los ciudadanos de más edad en agosto debido a la creciente preocupación, confirmada posteriormente por una nueva investigación, de que la eficacia de las vacunas COVID-19 existentes comenzaba a disminuir después de aproximadamente seis meses. Un estudio israelí publicado la semana pasada demostró que las vacunas de refuerzo aumentan la protección contra el contagio más de diez veces en los mayores de 60 años, en comparación con los que recibieron sólo una segunda dosis de la vacuna hace meses.

El estudio utilizó datos de 1,14 millones de israelíes mayores de 60 años que habían recibido dos dosis de la vacuna a finales de agosto. Dividió los casos en dos grupos: uno formado por personas que recibieron dos dosis de la vacuna y otro formado por personas que recibieron una tercera dosis. Los investigadores descubrieron que, al menos 12 días después de la vacuna de refuerzo, la tasa de infección en el grupo que no recibió la vacuna fue 11,4 veces mayor que la del grupo que sí la recibió, mientras que su tasa de enfermedad grave fue 19,5 veces mayor.

El estudio, revisado por expertos, fue redactado por 11 investigadores, entre ellos la directora de los servicios de salud pública de Israel, la Dra. Sharon Alroy-Preis, que también habló ante el panel de la FDA y presentó datos relevantes de Israel.

Tras la decisión del panel de la FDA, Alroy-Preis explicó en qué difieren las consideraciones de Israel de las de Estados Unidos. «Vamos tres meses por delante de Estados Unidos en toda la campaña de vacunación», declaró al sitio web de noticias Ynet. »Ellos todavía no ven la disminución de la inmunidad [de las dosis anteriores], pero aquí es muy evidente».

En un comunicado publicado el sábado, el Ministerio de Salud también dijo que Estados Unidos lleva «varios meses de retraso con respecto a Israel» en lo que se refiere a la vacunación de sus ciudadanos, muchos de los cuales están todavía dentro de la ventana de máxima protección que ofrece la segunda dosis de la vacuna. «En el momento en que se encuentra Israel, es correcto que vacune a toda la población de 12 años o más con la dosis de refuerzo», afirmó el ministerio.

El profesor Ran Balicer, que dirige un panel que asesora al gobierno israelí sobre las políticas de COVID, pareció estar de acuerdo, tuiteando que las autoridades sanitarias de Israel también debatieron durante varias semanas si aprobar la primera etapa de la campaña de refuerzo, que originalmente estaba limitada a los mayores de 60 años.

«La decisión estadounidense de esta noche es mucho más amplia que la tomada entonces en Israel», escribió. «Creo que ellos también ampliarán gradualmente la recomendación».

En una entrevista con el Canal 12, el Dr. Ofer Levy, miembro israelí del panel asesor de la FDA, coincidió en que la situación de Israel era diferente a la de Estados Unidos, donde dijo que se necesitaban más datos, y añadió que los israelíes que cumplieran los requisitos para recibir una tercera vacuna deberían recibirla, independientemente de lo que ocurriera en otros países.

El Ministerio de Salud israelí informó el sábado de 697 pacientes de COVID en estado grave, 484 de los cuales no estaban vacunados en absoluto. Mientras tanto, hay 158 casos graves de personas que han recibido dos inyecciones de la vacuna, y sólo 55 que han recibido una vacuna de refuerzo.

En la última semana, 119 personas han muerto a causa del virus, y casi el 60% de ellas no estaban vacunadas. La disparidad es aún más evidente si se calcula per cápita: Por cada muerte de un israelí mayor de 60 años que recibió la vacuna de refuerzo, hay aproximadamente 15 muertes de israelíes no vacunados en el mismo grupo de edad.

Hasta el domingo, 3.040.426 israelíes habían recibido un refuerzo, mientras que 5.576.238 habían recibido dos dosis y 6.062.338 sólo una. Se espera que la FDA tome pronto su decisión final sobre la tercera ronda de vacunas. No está obligada a seguir la recomendación del panel, pero la tendrá en cuenta.

