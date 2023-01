¿Qué es XBB.1.5, la nueva variante del coronavirus que se propaga en Estados Unidos?

Itongadol.- Una nueva variante del coronavirus conocida como XBB.1.5 empezó a hacer estragos en Estados Unidos en las últimas semanas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificó como «la variante más transmisible que se detectó hasta ahora».

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, se prevé que XBB.1.5 represente alrededor del 27,6% de los casos en el país y se está convirtiendo poco a poco en la variante dominante frente a la actual BQ.1.1, que se prevé que represente alrededor del 34,4% de los casos en todo el país.

Anteriormente, los CDC habían previsto que XBB.1.5 representara hasta el 40% de los casos, pero revisaron esa cifra tras recibir datos adicionales.

La variante se está propagando con relativa rapidez, ya que sólo representó alrededor del 11,5% de los casos en la semana que terminó el 24 de diciembre y el 8% de los casos en la semana que terminó el 17 de diciembre. De media, el número de casos causados por la variante se duplica cada ocho días.

XBB.1.5 es descendiente de la variante XBB.1 que a su vez es descendiente de la variante XBB que se formó por la recombinación de dos descendientes de la variante BA.2.

El laboratorio Bloom, que estudia la evolución molecular de proteínas y virus, explicó en Twitter que, si bien los progenitores de la nueva variante destacaban por ser bastante transmisibles y escapar bien a los anticuerpos, la siguiente variante es mucho más transmisible que sus antepasados.

Reason people are discussing XBB.1.5 is because it’s so transmissible. Below are estimates of current Rt (measure of transmissibility) of different variants in US from @trvrb’s group.

XBB.1.5 more transmissible than other variants like BQ.1.1 that until recently dominated in US pic.twitter.com/Bag5yylqVQ

— Bloom Lab (@jbloom_lab) January 2, 2023