Pasajeros procedentes de China deberán someterse a pruebas COVID al llegar a Israel

Itongadol.- El recién nombrado Ministro de Sanidad, Aryeh Deri, anunció el viernes nuevos requisitos de análisis de COVID-19 para los viajeros procedentes de China, sumándose así a otros países que imponen restricciones debido al aumento de las infecciones.

La decisión, la primera de Deri desde que asumió el cargo el jueves, se produce tras la retirada de los estrictos controles antivirus de China. Las políticas chinas de «cero COVID» habían mantenido baja la tasa de infección de China, pero alimentaron la frustración pública y aplastaron el crecimiento económico.

El Ministerio recibió la orden de informar a las aerolíneas de que no permitieran viajar desde China a los no israelíes que no hubieran dado negativo en la prueba PCR.

Deri dio la orden tras consultar con altos funcionarios del Ministerio de Sanidad. La orden no se aplica a los ciudadanos israelíes, a quienes no obstante se ha aconsejado que eviten todo viaje a China que no sea estrictamente necesario.

Deri también ordenó al ministerio que estableciera puestos de pruebas voluntarias para quienes llegaran al aeropuerto Ben Gurion.

Con ello, Israel se une a una serie de naciones que exigen pruebas a los viajeros procedentes de China.

Israel, que tenía algunas de las restricciones de viaje más estrictas, no reabrió sus cielos hasta marzo.

A partir del 5 de enero, todos los viajeros a EE.UU. procedentes de China deberán someterse a la prueba COVID-19 como máximo dos días antes del viaje y presentar un resultado negativo antes de embarcar en su vuelo. Las pruebas se aplicarán a los mayores de dos años, según informó EE.UU. el miércoles.

Otros países han tomado medidas similares en un esfuerzo por evitar que las infecciones se propaguen más allá de las fronteras de China. Japón exigirá un resultado negativo en la prueba COVID-19 a la llegada de los viajeros procedentes de China, y Malasia anunció nuevas medidas de seguimiento y vigilancia. India, Corea del Sur y Taiwán exigen pruebas del virus a los visitantes procedentes de China.

El Año Nuevo Lunar, que comienza el 22 de enero, suele ser la temporada de mayor actividad de viajes en China, y este país anunció el martes que reanudará la emisión de pasaportes para el turismo por primera vez desde el inicio de la pandemia en 2020.

La medida estadounidense supone la vuelta a los requisitos para algunos viajeros internacionales. La administración Biden levantó el último de tales mandatos en junio. En aquel momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguieron recomendando a las personas que embarcaran en vuelos con destino a EE.UU. que se sometieran a pruebas cerca de la hora de salida y que no viajaran si estaban enfermas.