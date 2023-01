Miles de personas se manifestaron en Tel Aviv contra el nuevo gobierno y los planes de reforma judicial

Itongadol.- Miles de personas acudieron el sábado por la noche a protestar en Tel Aviv contra el nuevo gobierno de Israel, después de que el ministro de Justicia, Yariv Levin, desvelara a principios de semana sus planes para revisar el sistema judicial. Los ciudadanos también se opusieron a los planes de Netanyahu de ampliar los asentamientos en Cisjordania.

Según los organizadores, más de 10.000 manifestantes se reunieron en la plaza Habima de la ciudad costera. La protesta estuvo encabezada por diputados de izquierda -árabes y judíos- de la Knesset, el Parlamento israelí.

Leftist activists are currently marching through Tel Aviv protesting the new right-wing government. The protesters can be heard chanting: «Democracy or jail.» @ArutzSheva_En @netanyahu @itamarbengvir @Likud_Party #Netanyahu #Israel #telaviv @TelAviv pic.twitter.com/M0z8Clbf0x

