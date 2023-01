Israel condena el asesinato criminal de manifestantes iraníes por parte de Teherán

Itongadol.- Israel saluda a los valientes iraníes que luchan por sus vidas, expresó el primer ministro Benjamín Netanyahu al unirse a los líderes mundiales en la condena de la ejecución de manifestantes por parte de la República Islámica.

«Durante el fin de semana, el régimen terrorista de Irán ejecutó a dos jóvenes ciudadanos iraníes que se manifestaban contra la tiranía del gobierno. Israel condena enérgicamente este asesinato criminal», señaló Netanyahu al comienzo de su gabinete semanal.

Netanyahu dijo que llevaba más de dos décadas advirtiendo contra la República Islámica, pero ahora la verdad está a la vista y la comunidad internacional, incluidos los gobiernos de todo el mundo, que comprenden mejor esta amenaza.

«Sus muertes revelaron al mundo entero la verdadera y fea cara del régimen opresor de Teherán, un régimen que amenaza a sus ciudadanos, a los países de la región y a la paz del mundo entero», agregó Netanyahu.

Iranians walk through Tehran Bazaar, in Tehran, Iran December 5, 2022. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Iraníes caminan por el Bazar de Teherán, en Teherán, Irán 5 de diciembre de 2022. (Crédito: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS).

Sus declaraciones se produjeron después de que Irán ahorcara el sábado a dos hombres por matar presuntamente a un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, kurda-iraní de 22 años, el 16 de septiembre.

Los dos hombres ejecutados el sábado habían sido condenados por matar a un miembro de la milicia de la fuerza paramilitar Basij. Otros tres fueron condenados a muerte por el mismo caso, mientras que once recibieron penas de prisión.

«Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, principales autores del crimen que condujo al injusto martirio de Ruhollah Ajamian fueron ahorcados esta mañana», comunicó el poder judicial iraní en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias IRNA el sábado.

Las últimas ejecuciones elevan a cuatro el número de manifestantes oficialmente ejecutados tras los disturbios.