Nueva variante de COVID XBB.1.16 bajo observación de la OMS

Itongadol.- Una nueva variante de COVID-19 denominada XBB.1.16 (o, extraoficialmente, Arcturus) parece estar propagándose más rápidamente que otras variantes recientes, pero no parece causar enfermedades más graves, según los primeros estudios.

La variante ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras el aparente aumento de casos registrado en la India en las últimas semanas. Hasta el miércoles, había 40.215 casos activos de coronavirus en India, con 7.830 nuevos casos registrados entre el martes y el miércoles.

Un estudio preliminar publicado por investigadores japoneses y checos descubrió que el XBB.1.16 es «sólidamente resistente a una variedad de anticuerpos anti-SARS-CoV-2» y parece tener una mayor ventaja de crecimiento en comparación con otras variantes de Omicron como XBB.1 y XBB.1.5.

Los investigadores escribieron que la mayor infectividad de la variante sugiere que se extenderá por todo el mundo en un futuro próximo.

The Times of India informó a principios de esta semana de que se han notificado diferentes síntomas entre los casos pediátricos del coronavirus recientemente en India, entre ellos conjuntivitis con picor y ojos pegajosos, que no estaban presentes en las oleadas precedentes del virus.

Durante una conferencia de prensa celebrada en marzo, la Dra. Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS sobre COVID-19, declaró que la OMS está vigilando el XBB.1.16, añadiendo que tiene una mutación adicional en la proteína de la espiga en comparación con el XBB.1.5, que en estudios de laboratorio ha demostrado aumentar la infecciosidad.

Van Kerkhove también señaló que XBB.1.16 ha sustituido a las otras variantes que circulan en India. «Esta es una de las que hay que vigilar. Lleva unos meses en circulación».

Según Van Kerkhove, hay más de 600 subvariantes de Omicron en circulación.

Otras subvariantes de Omicron han desatado la alarma en el pasado.

En enero, las autoridades sanitarias expresaron su preocupación por la variante XBB.1.5, que la OMS calificó de «la variante más transmisible que se ha detectado hasta ahora».

En octubre del año pasado, los investigadores expresaron su preocupación por las variantes BA.2.75.2, BF.7 (también conocida como BA.5.2.1.7) y BQ.1.1., ya que parecían haber evolucionado para evadir mejor la inmunidad.