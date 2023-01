«La subvariante de Ómicron que causó 37 millones de contagios en solo un día en China llegará a Israel en semanas.»

Itongadol.- Una nueva cepa del coronavirus de la familia de Ómicron, la XBB.1.5, logró en una semana multiplicar de 21.5% a 41%, la cantidad de infecciones en Estados Unidos.

El origen de esta subvariante es la India y es la responsable del actual rebrote de casos que vive China en estos días, que causó 37 millones de positivos en solo 24 horas.

El gobierno estadounidense sigue con preocupación la nueva cepa y ya adoptó medidas respecto. Quienes lleguen de China deberán someterse a un PCR y presentarlo para su ingreso al país. Tal como las restrictivas medidas del 2020.

También Israel adoptó idéntica medida.

Con el cambio de gobierno, llegan nuevas políticas en materia de salud, más precisamente por el coronavirus. El flamante ministro de Salud de Israel, Aryeh Deri, decidió este viernes que las compañías aéreas deberán obligar a sus pasajeros extranjeros a realizarse un test por Covid19 en los vuelos entre China y el Estado hebreo, informó la emisora pública (KAN). La medida la adoptó bajo recomendación de la cartera que dirige y a raíz del rebrote de casos en la nación asiática.

El doctor Nadav Sorek, director del Laboratorio de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas del Hospital Assuta, de Ashdod, dijo que «la pregunta no es sí, sino cuándo llegará a Israel la nueva cepa que actualmente amenaza a Estados Unidos».

«Está claro que la nueva variante está camino a Israel y llegará pronto, tal vez cuestión de semanas», indicó.

El doctor Sorek también señaló que «a diferencia de otras variantes, no hay respiro entre las oleadas del coronavirus».

«Una variante que ahora está muy extendida en China y que amenaza a Estados Unidos es menos violenta que las cepas que conocíamos al comienzo de la pandemia, pero se propaga mucho más rápido y el principal problema es que produce cada vez más nuevas cepas, ola tras ola. El hecho de que alguien se haya enfermado hace dos o tres meses no significa que no vaya a infectarse con una nueva subvariante”.