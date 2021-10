Fue presentado el primer centro de datos subterráneo en Israel

Itongadol.- Se presentó en Jerusalem el primer centro de datos subterráneo en Israel, diseñado para brindar servicios en la nube (una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para funcionar como un único ecosistema), con los más altos niveles de seguridad.

Oracle Corporation, por intermedio de Oracle Israel, es el primer proveedor de región de nube global en abrir, en Israel, una instalación subterránea reforzada, que tiene nueve pisos bajo tierra para permitir la continuidad de las operaciones comerciales, estatales y educacionales en situaciones de emergencias, que incluyen resistir ataques con misiles, cohetes y coches bomba.

Eran Feigenbaum, gerente nacional de Oracle Israel, explicó “Uno de los aspectos únicos de Oracle Cloud Infrastructure es que no comparte la potencia de procesamiento de la computación, ni siquiera la red que está usando para administrar la nube, con las mismas computadoras que usan los clientes. Desde una perspectiva de seguridad, este es un nivel completamente nuevo de aislamiento. No hay superposición de redes y no hay que preocuparse por un salto [de los ciber atacantes] de una máquina a otra», y agregó que “Tener esta nube en Israel permite que los datos permanezcan en Israel. Este centro está construido para manejar la carga de trabajo más sensible de la seguridad y aporta un valor completamente nuevo a la economía israelí”.

El Centro está certificado de nivel tres, lo que fue explicado por Feigenbaum al decir que “todos sus sistemas críticos están duplicados. Hay fuentes de energía y sistemas de enfriamiento duplicados. Para certificar, un organismo viene y revisa el centro. Apaga una de las fuentes de energía y se asegura de que todo siga funcionando. Esto brinda no solo garantías de seguridad, sino también disponibilidad para nuestros clientes. Si se desea atacar un país hoy, es tan probable que se ataque su infraestructura digital como sus sitios físicos. Nos aseguramos de que los datos sigan estando disponibles».

Oracle Corporation también planea una segunda región de nube subterránea para expandir la disponibilidad de servicios en la nube altamente seguros en Israel, proporcionando a los clientes capacidades de recuperación ante desastres, y continuidad de sus operaciones aún más sólidas, además de garantizar que todos sus datos permanezcan dentro de Israel.

Oracle Corporation es una compañía que tiene su sede central en Austin, Texas (Estados Unidos), que también anunció que sostendrá conversaciones con el gobierno israelí para compartir ideas sobre los beneficios que la nube puede brindar al país y los mejores servicios a los ciudadanos y organizaciones de todo el país.

La región de la nube ofrecerá todos los servicios de Oracle Cloud Infrasructure – OCI, incluidos Oracle Autonomous Database, Oracle Container Engine para Kubernetes y Oracle Fusion Cloud Applications.