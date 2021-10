Europa: 13 países piden a Israel que detenga los planes de construcción en Cisjordania

Itongadol.- Un grupo de 12 países instó colectivamente a Israel a desechar los planes para la construcción de más de 3.000 casas de colonos en Cisjordania. El Reino Unido emitió por separado una declaración similar instando a Israel a revertir los planes para la construcción de nuevos asentamientos.

Un día después de que Estados Unidos criticara el plan, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Holanda, Polonia y Suecia dijeron en un comunicado conjunto que Israel debería cancelar su decisión de construir en los asentamientos.

«Instamos al Gobierno de Israel a revertir su decisión de avanzar en los planes para la construcción de alrededor de 3.000 unidades de asentamiento en Cisjordania», dijeron los ministerios de Relaciones Exteriores de los 12.

«Reiteramos nuestra fuerte oposición a su política de expansión de asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, que viola el derecho internacional y socava los esfuerzos por la solución de dos Estados», dijeron.

En su propia declaración , el Reino Unido dijo que los asentamientos «son ilegales según el derecho internacional y representan un obstáculo para la paz y la estabilidad». Instó a Jerusalén a revocar su decisión.

Israel hizo el miércoles nuevos movimientos hacia la construcción de las casas de los colonos en Cisjordania, una medida también condenada por los palestinos.

El alto comité de planificación de la Administración Civil dio la aprobación final a 1.800 viviendas y el respaldo inicial a otras 1.344, según un portavoz del organismo militar que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos.

Las aprobaciones se produjeron un día después de que Washington criticara a Israel por su política de construcción de asentamientos, y la administración del presidente estadounidense Joe Biden dijo que se oponía «firmemente» a las nuevas construcciones en Cisjordania.

El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que estaba «profundamente preocupado» por los planes de Israel de promover nuevos asentamientos, incluidos muchos en las profundidades de Cisjordania.

«Nos oponemos enérgicamente a la expansión de los asentamientos, que es completamente incompatible con los esfuerzos para reducir las tensiones y garantizar la calma y daña las perspectivas de una solución de dos estados», dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price a los periodistas en Washington.

La semana pasada, después de que el alto subcomité de planificación publicara su agenda para su próxima sesión, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, Michael Ratney, llamó al asesor principal de política exterior del primer ministro Naftali Bennett, Shimrit Meir, para expresar su oposición, confirmó un funcionario israelí a The Associated Press. Times of Israel el martes.

Los dos tuvieron una conversación «difícil», informó el sitio de noticias Axios, y Ratney se mostró particularmente preocupado por el hecho de que muchos de los proyectos están ubicados en las profundidades de Cisjordania, lo que complica aún más los esfuerzos de Estados Unidos para promover una solución de dos estados.

El funcionario israelí le dijo a The Times of Israel que las partes de hecho tienen desacuerdos sobre el tema de los asentamientos, pero disputaron la caracterización de Axios del llamado.

Varios países también han criticado la designación por parte de Israel de seis importantes grupos de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas prohibidas.

Israel dijo que su decisión la semana pasada se debió a su supuesto financiamiento del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Acusó a los seis de trabajar encubiertamente con el grupo terrorista de izquierda, que fue pionero en los secuestros de aviones en la década de 1970 para resaltar la causa palestina y está incluido en la lista negra de varios gobiernos occidentales.

Sin embargo, todavía tiene que proporcionar pruebas públicas de esas afirmaciones.

«Estamos muy preocupados por la decisión israelí», dijo a los periodistas una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania el miércoles, diciendo que la colocación de los grupos en una lista de terroristas tendría «amplias implicaciones políticas, legales y financieras» para ellos.

Un día antes, Francia expresó su «preocupación» por la decisión. «Francia reitera su devoción por el papel vital que desempeña la sociedad civil en la vida democrática», dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en un comunicado. «Solicitamos aclaraciones a las autoridades israelíes».

Estados Unidos también ha expresado su preocupación y ha dicho que quiere más información de Israel.