Una madre ucraniana escribió sus datos de contacto en la espalda de su hija cuando estalló la guerra

Itongadol.- Aleksandra Makoviy escribió sus datos en la espalda de su hija cuando ella y su marido se dieron cuenta de que las rutas para salir de Kiev estaban demasiado congestionadas y que sería mejor que se quedaran en su propio departamento hasta que los bombardeos disminuyeran. Aleksandra dice que no es la única madre que dejó los datos de contacto de emergencia en la espalda de sus hijos desde que empezó la guerra.

«Me di cuenta de que si nos poníamos en peligro, o ella resultaba herida, podrían quitármela. Por eso decidí escribir la información sobre ella en su piel», dijo la madre de Vira.

El sonido de las bombas que llovían en las calles cercanas de Kiev, en el primer día de la guerra en Ucrania, hacía casi imposible mantener la birome sobre la pequeña y desnuda espalda de su hija, y era imperativo anotar la información. Aleksandra Makoviy no pudo evitar el violento temblor de sus manos.

Al final, fue un dibujo desordenado: Vira Makoviy, 10-11-19: el nombre y la fecha de nacimiento de su hija. Le seguían dos números de teléfono, uno de «mamá» y otro de «papá».

«Me temblaban mucho las manos y por eso está tan horriblemente escrito», explicó Aleksandra Makoviy. Sin embargo, el mensaje era lo suficientemente claro como para que si la pequeña de 2 años y medio se separaba de sus padres mientras la familia intentaba huir de la capital, la niña pudiera reunirse con ellos.

La foto de la espalda de Vira se viralizó en Instagram, donde casi 29.000 personas respondieron con mensajes de apoyo. Entre los comentarios de la foto había personas que le agradecían a Aleksandra la idea de hacer lo mismo con sus propios hijos mientras la guerra asolaba a su país. Otros se sintieron conmovidos por lo que ofrecía la imagen: una visión de cómo es la vida de muchos padres en Ucrania.

«Somos una familia de artistas y ella está acostumbrada a jugar con pintura, así que pensó que estábamos jugando», detalló Makoviy.

Vira suele pedirle a Makoviy que le dibuje en las manos y los brazos, y la madre, de 33 años, accede con gusto a los pedidos de la niña de que le dibuje soles y estrellas brillantes en su piel. Por lo que, cuando la mañana del 24 de febrero, Makoviy dejó a la niña en pañales y empezó a escribir en su espalda, le pareció divertido.

Finalmente, la familia se refugió en el departamento durante cinco días. Ese fue el tiempo que tardaron en despejarse las rutias, según Makoviy. Las constantes explosiones e imágenes de violencia en la televisión y las redes sociales, unidas a la incertidumbre de lo que podía ocurrir a continuación, eran muy difíciles de soportar, expresó Aleksandra

«No podía dormir, ni siquiera tomar agua. No sufrí ninguna lesión física, pero mentalmente creo que tengo un trastorno postraumático», reveló la madre de Vira.

A pesar de todo, Vira no se dio cuenta de la terrible situación, dijo Makoviy. «Me alegro de que no lo entienda», señaló, y añadió que si la niña fuera uno dos años mayor, probablemente estaría marcada de por vida. «Ella se da cuenta que los adultos están tristes y nerviosos, pero no puede entender por qué».

«Sólo quiero que todos sepan que Vira y yo estamos a salvo. Pudimos cruzar la frontera y ahora estamos en el sur de Francia», escribió Makoviy en su Instagram el 5 de abril.