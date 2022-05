Ucrania: Las pruebas apuntan a 600 muertos en el ataque aéreo al teatro de Mariupol

Itongadol.- Entre todos los horrores que se produjeron en la guerra de Ucrania, el bombardeo ruso del Teatro Regional Académico de Donetsk, en Mariupol, el 16 de marzo, destaca como el ataque más mortífero conocido contra civiles hasta la fecha. Una investigación de Associated Press encontró pruebas de que el ataque fue de hecho mucho más mortífero de lo que se estimaba, matando a cerca de 600 personas dentro y fuera del edificio. Eso es casi el doble de la cifra de muertos citada hasta ahora, y muchos supervivientes sitúan el número en una cifra aún mayor.

Una investigación de apnews.com/ recreó lo que ocurrió dentro del teatro ese día a partir de los relatos de 23 sobrevivientes, rescatistas y personas íntimamente familiarizadas con su nueva vida como refugio antibombas. La investigación también se basó en dos conjuntos de planos del teatro, fotos y vídeos tomados en el interior antes, durante y después de ese día, y en los comentarios de expertos que revisaron la metodología.

Con las comunicaciones cortadas, la gente entrando y saliendo constantemente y los recuerdos borrosos por el trauma, es imposible determinar un número exacto de víctimas. El gobierno estimó en un primer momento que murieron unas 300 personas y desde entonces abrió una investigación por crímenes de guerra. Los periodistas de appnews llegaron a una cifra mucho mayor gracias a la reconstrucción de un modelo en 3D de la planta del edificio revisado repetidamente por testigos directos, la mayoría desde el interior del teatro, que describieron con detalle dónde se refugiaba la gente.

Todos los testigos dijeron que al menos 100 personas estaban en una cocina de campaña justo en el exterior, y que ninguna sobrevivió. También dijeron que las habitaciones y pasillos del interior del edificio estaban abarrotados, con una persona por cada 3 metros cuadrados de espacio libre.

La mayoría de los sobrevivientes estimaron que había unas 1.000 personas en el interior en el momento del ataque aéreo, pero lo máximo que se vio escapar, incluidos los rescatistas, fueron unas 200. Los sobrevivientes salieron en gran medida por la puerta principal o por una de las entradas laterales; el otro lado y la parte trasera quedaron aplastados.

La investigación también refuta las afirmaciones rusas de que el teatro fue demolido por las fuerzas ucranianas o sirvió como base militar ucraniana. Ninguno de los testigos vio a soldados ucranianos operando dentro del edificio. Y ninguna persona dudó de que el teatro fue destruido en un ataque aéreo ruso dirigido con precisión a un objetivo civil que todos sabían que era el mayor refugio antibombas de la ciudad, con niños dentro.

James Gow, profesor de seguridad internacional en el King’s College de Londres, dijo que documentar lo ocurrido en el teatro es fundamental para establecer un patrón de crímenes contra la humanidad en Ucrania.

«Este sólido testimonio de los testigos será importante para establecer que la conducta (ilegal rusa) fue generalizada o sistemática», dijo Gow, que también actuó como testigo experto en el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la antigua Yugoslavia.

Mariupol adquirió una importancia extraordinaria como símbolo de la devastación infligida por las fuerzas rusas y de la resistencia de Ucrania. El destino de la ciudad pende ahora de un hilo, y las autoridades dicen que unos 20.000 civiles murieron durante el asedio ruso. Con el acceso a Mariupol cortado, muchos temen que el bombardeo del teatro presagie más crímenes de guerra que aún no se descubrieron.

