Ucrania. Kuleba: »Necesitamos urgentemente más armas pesadas al estilo de la OTAN para hacer retroceder a los rusos»

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteoriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó que «cientos de miles de valientes ucranianos luchan contra el ejército ruso. Tenemos que equiparlos adecuadamente para superar la enorme ventaja de Rusia en artillería. Por eso necesitamos urgentemente más armas pesadas al estilo de la OTAN para hacer retroceder a los rusos». Kuleba se manifestó a través del twitter oficial del Ministerio que lidera.

FM @DmytroKuleba: “Hundreds of thousands of brave Ukrainians are fighting the Russian army. We need to equip them properly to outgun Russia’s enormous advantage in artillery. This is why we urgently need more NATO-style heavy weapons to push the Russians back”.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 7, 2022