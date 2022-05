ACNUR: »Es necesario que las refugiadas ucranianas en Polonia tengan acceso al aborto»

Itongadol.- Las mujeres ucranianas que escaparon de la guerra y se fueron a Polonia, deben tener acceso a los derechos reproductivos que cumplen con las normas internacionales, incluidos los abortos, dijo un alto funcionario de ACNUR el viernes, en medio de informes de violación y violencia sexual en Ucrania.

Polonia tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa, y los activistas de derechos humanos expresaron su preocupación por las dificultades que pueden encontrar las víctimas ucranianas de violaciones que escapan a Polonia, en el caso de que necesiten interrumpir un embarazo.

«Hay políticas concretas (en relación con los servicios de reproducción en Polonia) que creemos que no cumplen las normas internacionales», explicó la Alta Comisionada Adjunta para la Protección, Gillian Triggs, en una sesión informativa.

Women, children, older people, people with disabilities, and others with specific needs are among those who have fled Ukraine to Poland. In Krakow, I heard from refugees on the support they require – from medical care, psychological support, accommodation, to financial aid. pic.twitter.com/L98ksJgsrS

— Gillian Triggs (@GillianTriggs) May 13, 2022