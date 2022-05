El asombroso testimonio de Laura Sobarzo, la emprendedora chilena que viajó a Israel

Itongadol.- Laura Sobarzo integró la comitiva de emprendedores chilenos que viajaron recientemente a Israel. Durante su estadía de nueve días en el Estado judío los emprendedores compartieron sus proyectos con autoridades israelíes, organizaciones y universidades. Sobarzo fue la representante de Prisma QR, un proyecto que permite la digitalización en el área de la Salud, y tras su regresó a Chile en diálogo con la Agencia AJN expresó: ‘‘Israel tiene tanta innovación que deja de ser innovador. La cantidad de organizaciones que apoyan a las startups y la importancia en su economía lo hace ser un país que presenta un nivel tecnológico impresionante’’.



¿Cómo surgió el viaje?

El viaje surgió de un premio que nos entregó la comunidad Nada Nos Detiene conjuntamente con G100, en un concurso de emprendedores de Chile. El nombre de nuestro proyecto es Prisma QR, que permite la digitalización en el área de la Salud.

¿Qué actividades realizaron durante su estadía en Israel?

En la estadía en Israel teníamos un itinerario que comenzaba aproximadamente a las 7:45 y terminaba a las 22 hs., así estuvimos durante siete días, haciendo un tour con guías de turismo e intérpretes y acompañados de Ronny Kaplan. Nos mostraron los diversos centros y organizaciones sobre el ecosistema de innovación de Israel, entre ellos, Start Up Nation Central, The Social Space, Centro Peres para la Paz y la Innovación, Kinneret Innovation Center, t-Hub en el Technion Ramat Negev & Ashalim, Netafim, Instituto de Exportación, Planta Desalinizadora de Agua Sorek, Aleph farms, Mobileye, OrCam, United Hatzalah y Our Crowd. Además, conocimos lugares históricos y de importancia a nivel mundial, como la ciudad antigua de Yaffo, los Jardines de Bahai, el Sarona, Jerusalem, el Museo del Holocausto Yad Vashem, la Ciudad Vieja de Jerusalem, el Masada y el Mar Muerto. También tuvimos una cena en una carpa Beduina y un paseo en Camellos por el desierto. Por otro lado, participamos de encuentros con personas como el Sr. Harold Wiener, quien nos habló de la importancia de la innovación para la realización de inversión. Además, tuvimos un encuentro con Enrique Cymerman, que nos comentó sobre el desarrollo y crecimiento que tuvo Israel, y visitamos a la autoridad de Innovación de Israel, a cargo de las políticas innovación del país.

¿Qué pensaba de Israel antes del viaje y qué piensa hoy?

Teníamos conocimiento de que Israel era un país donde su sociedad estaba en tensión constante debido a las diversos ataques religiosos que tuvieron que enfrentar. Sin embargo, al conocerlo, pudimos ver otras características que los destacan como una sociedad organizada, innovadora, ordenada, respetuosa, multicultural, sin estereotipos, donde cada quien vive de acuerdo a su creencias. Nos llamó la atención la notoria presencia de sus policías y militares muy jóvenes armados en la calle, pero no tuvimos temor, más bien eran parte de la escena común en las calles, que finalmente entregan seguridad.

Es un país con convicción, que su innovación se debió a la necesidad de persistir en el tiempo y que a pesar de la adversidad siempre hay algo que pueden hacer. Es el caso principalmente de la agricultura, al no poseer agua dulce para sus cultivos, lograron crear una estrategia de riego de precisión, que les permitió cultivar en medio del desierto, y posteriormente llevaron su tecnología a todo el mundo. Israel logró desalinizar agua de mar y reutilizan sus aguas. En relación a su gente, fue muy acogedora y amable, dispuestos a ayudar en todo momento. En cuanto a su paisaje, sus lugares son mágicos, las construcciones antiguas son una arquitectura fascinante.

¿Cómo califica la experiencia?

En el viaje a Israel tuvimos muchos aprendizajes, entre ellos conocer y valorar otras culturas, no crear estereotipos, saber que hay personas que hacen las cosas posibles a pesar de las dificultades que tengan, entender que las grandes ideas pueden llegar muy lejos al ser respaldadas por grandes compañías, la resiliencia de la población, sentir curiosidad por el conocimiento y la importancia de formar redes que son claves para avanzar en nuestros objetivos, tener en cuenta que existen personas en cualquier parte del mundo que están dispuestas a apoyar y por sobre todo a salir de nuestra zona de confort, lo que permite superar nuestros miedos y avanzar hacia nuestro propósito.

¿En qué lugar se encuentra Israel con respecto a la innovación?

A nuestro parecer, Israel tiene tanta innovación que deja de ser innovador. La cantidad de organizaciones que apoyan a las startups, y la importancia en su economía lo hace ser un país que presenta un nivel tecnológico impresionante. En el Centro Peres para la Paz y la Innovación, pudimos viajar al espacio, conocimos diferentes avances de real importancia en la medicina, un centro que impresiona. Mobileye, OrCam son proyectos de gran impacto en la sociedad, así como muchos otros que existen en Israel. El nivel de innovación, a nuestro parecer, es impensado.

¿Qué significó a nivel profesional tener esta experiencia?

Significó un crecimiento en conocimiento, en innovación, a tener más fuerza, más seguridad e imaginación para avanzar en nuestro objetivo, porque todo es posible, nuestro mejor ejemplo es Israel, que tiene agua para exportar, siendo parte de un desierto. Nuestro proyecto sobre digitalización de la salud, lo logramos potenciar con nuevas ideas para implementarlas en Chile, dado que existen actualmente en Israel, y que aún tenemos un largo camino que recorrer para mejorar cada día más.

La enseñanza en Israel fue de aprendizaje intenso, de saber que lo difícil se hará de inmediato y que lo imposible tardará un poco más. El viaje nos sirvió para abrir nuestras fronteras, mostrar nuestras limitaciones y saber que hay personas en el mundo que están dispuestas a apoyarnos para cumplir con nuestro objetivo para que en un futuro a corto plazo logremos implementar el proyecto sin temor al fracaso y que además podamos tener la posibilidad de volver para retroalimentar nuestro conocimiento constantemente.

¿Cuáles eran los objetivos del viaje?

El objetivo principal fue conocer el nivel de innovación y la importancia de las startups en Israel. Sabíamos que Israel es la capital mundial de la digitalización de la salud, por lo tanto, teníamos el deber de rescatar las grandes ideas, para complementar nuestro proyecto en Chile y generar redes de contactos que nos pudieran avalar para la implementación de nuestro proyecto.