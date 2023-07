Opinión I En Irán, la revuelta del hiyab se intensifica

Itongadol.- (Artículo publicado en The Washington Post) El periodo de exámenes en la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán fue tenso. La universidad ordenó a las mujeres llevar el maghnaeh, un hiyab que cubre la cabeza, la frente, la pera y el pecho. Según una versión, se dijo a las estudiantes que no se aceptarían sus exámenes si no cumplían la orden. El 26 de junio, los estudiantes de la universidad, enojados, organizaron una protesta. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, golpearon la cabeza de un estudiante contra los escalones.

Un video del incidente se publicó en Internet y el enojo se extendió de nuevo. El movimiento de protesta iraní, de casi 10 meses de duración, que comenzó en septiembre de 2022 después de que Mahsa Amini, una estudiante de 22 años, muriera mientras se encontraba bajo custodia policial por una supuesta violación de la ley del pañuelo obligatorio, sigue vigente. Tras el incidente universitario, los estudiantes emitieron una declaración desafiando abiertamente a las autoridades, quejándose de que los servicios de seguridad estaban fuera de control, los profesores censurados y los estudiantes tratados como prisioneros en su propio campus. Los estudiantes declararon, desafiantes: «Nadie va a obedecerlos».

Las mujeres y los estudiantes universitarios iraníes están al frente del levantamiento, un movimiento conocido como «Mujeres, Vida, Libertad». Su objetivo es rechazar el uso obligatorio del hiyab y busca más libertad en general frente a la asfixiante teocracia islamista iraní. Durante todo el mes de junio, este ambiente de revuelta se extendió por los campus universitarios. Un centro de resistencia fue la Universidad de Arte de Teherán, que suspendió temporalmente la asistencia a clase de 40 alumnas por su supuesto «incumplimiento» del código de vestimenta islámico. Se les dijo que si no llevaban el velo, la suspensión sería permanente. Las estudiantes organizaron una sentada de protesta el 15 de junio. Las fuerzas de seguridad las rodearon y les cortaron el acceso al agua, la comida y los aseos. «No cederemos ante la opresión», aseguraron los estudiantes en un comunicado, prometiendo que «nada volverá» a ser como antes de las protestas.

En la Universidad Tecnológica K. N. Toosi, los estudiantes declararon: «Un solo golpe en el cuerpo de un estudiante de arte basta para que los estudiantes de todo el país rebosen ira y rabia y salgan a las calles». Al menos una docena de grupos estudiantiles de todo Irán emitieron una declaración en apoyo de las estudiantes de la Universidad de Arte y contra el hiyab obligatorio. Más de 700 estudiantes fueron detenidas durante las protestas; estas estudiantes están arriesgando sus títulos por adoptar una postura inquebrantable.

La teocracia islamista iraní no se rinde. Según Radio Farda, un tribunal penal iraní ordenó a una mujer realizar 270 horas de limpieza de espacios públicos, incluidos los edificios del Ministerio del Interior en Teherán, por lo que el juez que presidía el tribunal calificó de «pecado político» por no llevar el hiyab. Al parecer, el veredicto se basó en imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en todo el país para hacer cumplir la ley del hiyab.

En Irán, las mujeres pueden ser multadas, detenidas y encarceladas por no llevar hiyab. Pero un proyecto de ley presentado en el Parlamento conllevaría una serie de castigos adicionales, como multas monetarias, restricciones para acceder a cuentas bancarias, confiscación de vehículos personales, limitaciones para viajar, prohibiciones de actividad en Internet y penas de prisión.

Pero ningún esfuerzo del régimen logró frenar las protestas. En las grandes ciudades, cada vez más mujeres salen abiertamente en público sin hiyab. Es una señal de que están ganando, aunque los ancianos teócratas que gobiernan Irán aún no se den cuenta.