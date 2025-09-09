Opinión | De la tragedia al triunfo: Israel vive

Itongadol.- (Sabine Sterk* – The Times of Israel) Si bien el 7 de octubre de 2023 fue uno de los días más oscuros en la historia judía moderna, también reveló algo extraordinario: el espíritu inquebrantable del pueblo de Israel. De las cenizas del terror surgió una nueva ola de innovación, fe, heroísmo y milagros.

Hoy celebramos todo lo que Israel logró desde entonces: recordatorios de que el mal no puede ni podrá destruir la vida, la esperanza ni el futuro del pueblo judío. Am Israel Jai (El Pueblo de Israel Vive).

Milagros médicos e innovaciones

Incluso bajo la sombra de la guerra, los hospitales e investigadores de Israel consiguieron avances revolucionarios para la humanidad.

Cirugía cerebral histórica: en el Centro Médico Ichilov de Tel Aviv, médicos realizaron la primera cirugía cerebral mínimamente invasiva del país a través de la cuenca del ojo, extrayendo un raro tumor sin abrir el cráneo. La joven paciente se recuperó con cicatrices mínimas y recuperó su salud. Un verdadero milagro de la medicina israelí.

Avance en Parkinson: investigadores israelíes desarrollaron un método para detectar marcadores de la enfermedad hasta 15 años antes de la aparición de los síntomas, brindando esperanza a millones en todo el mundo.

Organoides creados en laboratorio: científicos de la Universidad Bar-Ilan crearon organoides capaces de producir testosterona, un paso revolucionario hacia el tratamiento de la infertilidad masculina.

Oncología impulsada por IA: la Organización Médica Hadassah avanzó en inmunoterapia personalizada usando inteligencia artificial, ofreciendo a los pacientes tratamientos adaptados y que salvan vidas.

Rehabilitación inmersiva: el Centro Médico Sheba introdujo salas de “terapia con videojuegos”, haciendo la rehabilitación más atractiva y efectiva para los pacientes en recuperación.

Canasta nacional de salud ampliada: en 2024 se aprobaron 110 nuevos medicamentos y tecnologías médicas, mejorando el acceso a tratamientos para más de 300.000 israelíes.

Estos no son solo hitos médicos; son pruebas de que la vida y la sanación prosperan en Israel, incluso rodeados de odio.

Milagros del espíritu humano

Reencuentro padre-hijo en Gaza: un comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se reunió con su hijo soldado bajo una carpa militar en Gaza. Su abrazo simbolizó la fortaleza de las familias israelíes que sirven, sacrifican y protegen juntas.

Hermanos de armas: cuando un soldado de las IDF, “Dalet”, resultó gravemente herido y no pudo cumplir su promesa de llevar a su hermanito a la escuela, sus compañeros intervinieron. En el primer día de primer grado, dos soldados uniformados tocaron la puerta de Yehonatan y lo acompañaron a clases. Eso es Israel: una familia que nunca deja a nadie atrás.

Despertar espiritual: Avri Gilad, uno de los presentadores de TV más famosos de Israel, no había usado tefilín desde su bar mitzvá. Recientemente, a los 62 años, lo hizo de nuevo, describiendo la experiencia como profundamente conmovedora. En todo Israel, muchos judíos están volviendo a conectarse con la fe, la tradición y el propósito.

Una campeona de ajedrez para Israel: Tícia, tricampeona húngara de ajedrez femenino, hizo aliá (emigrar a Israel) y se unió al equipo nacional de Israel. Otra historia de talento, fortaleza y regreso a casa.

Victoria sobre el mal

Israel no solo construye; también se defiende.

En 2024, las IDF eliminaron al alto dirigente terrorista de Hamás, Abu Ubaida, quien durante décadas propagó odio y violencia. Su muerte marcó una victoria para la justicia y un futuro más seguro tanto para israelíes como para palestinos. El mundo es un lugar mejor sin él.

Heroísmo cotidiano

Desde el 7 de octubre, toda la nación se movilizó para apoyarse mutuamente:

Civiles cosechan los campos de agricultores llamados al servicio de reserva de las IDF.

Voluntarios preparan comidas para soldados y familias desplazadas.

Rabinos, maestros y vecinos abren sus hogares a desconocidos en necesidad.

Judíos de la diáspora en todo el mundo se unen en oración, activismo y solidaridad.

Ésta es la verdadera historia de Israel: no desesperanza, sino esperanza; no debilidad, sino resiliencia; no destrucción, sino renacimiento.

Una nación que vive

Los enemigos de Israel creyeron que el 7 de octubre rompería el espíritu judío. En cambio, lo encendió. De la tragedia surgieron unidad, valentía e innovación. De la tristeza nacieron milagros médicos, actos de bondad e historias de fe.

Sí, existe la tristeza. Sí, hubo vidas perdidas. Pero Israel demuestra cada día que el pueblo judío vivirá, creará y prosperará mucho después de que las culturas de muerte desaparezcan en la historia.

Israel fue, es y será victorioso por siempre.

Am Israel Jai.

*Sabine Sterk es la directora ejecutiva de Time to Stand Up for Israel, una ONG dedicada a apoyar a Israel y difundir su voz en el mundo, con más de 200.000 seguidores en redes sociales. Su compromiso comenzó a los 11 años, cuando vivió en Siria e Israel debido al trabajo de su padre en la ONU, experiencia que la marcó y la impulsó a enfrentar el creciente sentimiento antiisraelí en Europa. Aunque no es religiosa, se declara sionista convencida y defiende con firmeza el derecho de Israel a existir y protegerse.