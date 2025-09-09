Israel intentó eliminar altas figuras de Hamás en Catar

Itongadol.- Israel intentó eliminar altos mandos de Hamás en Catar.

La agencia de noticias Shahab de Gaza, afiliada a Hamás informó que «la delegación negociadora de Hamás fue atacada mientras discutía la propuesta estadounidense».

Reporte saudí indica que Jalil al-Jaya habría sido eliminado.

Por su parte, desde Israel comunicadon: «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), a través de la Fuerza Aérea, llevaron a cabo recientemente un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamás».

«Los miembros de la cúpula atacada lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel», rezó la misiva.

«Antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar los daños a las personas no implicadas, incluyendo el uso de armas de precisión e información de inteligencia adicional», indicó.

«Las FDI y el Shin Bet continuarán actuando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre», señaló.