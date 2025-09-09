Inicio MEDIO ORIENTE Israel intentó eliminar altas figuras de Hamás en Catar

Israel intentó eliminar altas figuras de Hamás en Catar

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- Israel intentó eliminar altos mandos de Hamás en Catar.

La agencia de noticias Shahab de Gaza, afiliada a Hamás informó que «la delegación negociadora de Hamás fue atacada mientras discutía la propuesta estadounidense».

Reporte saudí indica que Jalil al-Jaya habría sido eliminado.

Por su parte, desde Israel comunicadon: «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), a través de la Fuerza Aérea, llevaron a cabo recientemente un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamás».

«Los miembros de la cúpula atacada lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel», rezó la misiva.

«Antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar los daños a las personas no implicadas, incluyendo el uso de armas de precisión e información de inteligencia adicional», indicó.

«Las FDI y el Shin Bet continuarán actuando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre», señaló.

También te puede interesar

Líbano anuncia plan para desarmar a Hezbollah al...

Experto israelí advierte que Irán buscará atacar mientras...

Polémica por supuesto ataque a barco de la...

Algunos residentes de la Ciudad de Gaza resisten...

Israel derriba la casa de un palestino acusado...

El ministro de Asuntos Exteriores iraní se reunirá...

Qatar insta a Hamás a aceptar la propuesta...

Medios sirios denuncian ataque aéreo israelí contra depósitos...

La Fuerza Aérea israelí derriba otro edificio de...

Hamás rechazó el acuerdo de alto el fuego...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más