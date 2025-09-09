En el marco de su vista a la Argentina, Beit Halojem realizó un importante evento en el Hotel Alvear

Itongadol.- En el marco de la visita a la Argentina de autoridades y miembros de Beit Halojem, la organización que rehabilita a los soldados heridos de Israel y a las víctimas civiles del terrorismo, se realizó un importante evento en el Hotel Alvear, en el participaron las principales personalidades y dirigentes de la comunidad judía del país.

Las anfitrionas del evento fueron Berta Sutton, presidenta de Beit Halojem Argentina, y Carlota (Chippy) Durst de Meta, del Bind Banco Industrial, y contó con la presencia de Moshe Shemma, director de Beit Halojem Israel, Sergio Zigelbaum, director de Beit Halojem Argentina; y Bruno Cygiel, coordinador general de Beit Halojem Argentina.

Berta Sutton y Chippy Meta junto a la soldado Eden Ram

Durante el encuentro, en un momento realmente conmovedor, la oficial del ejército israelí Eden Ram y el comandante adjunto de Sderot Mati Tzarfati contaron cómo fue su experiencia durante la masacre del 7 de octubre.

David Sutton junto a Mati Tzarfati

Eden Ram, de 22 años, fue herida el 7 de octubre en la base militar Urim. Ese día entraron los terroristas, dispararon y mataron a todos los que estaban allí. Ella recibió 12 disparos y quedó bajo una pila de cuerpos. Pensaron que estaba muerta hasta que la rescataron.

Eden Ram

Mati Tzarfati, de 50 años, fue herido en Sderot cuando entró Hamás el 7 de octubre. Le dieron un tiro en la espalda, tuvo que pasar por 23 cirugías y tiene siete costillas de titanio. Fue quien rescató de un auto a dos niños cuyos padres fueron asesinados por terroristas.

Marcelo Bancic, de Keren Hayesod, junto a Moshe Shemma

“Cuanto agradecimiento, amor y admiración debemos sentir por estos valientes y tan jóvenes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes pagan un alto precio por defender al Estado de Israel y por defendernos. Jóvenes cuyas vidas y sueños son destrozados y cambian para siempre en una cuestión de segundos”, manifestó Berta Sutton.

“Beit Halojem es la organización cuyo objetivo es la lucha diaria para rehabilitar y reintegrar a la sociedad a los soldados heridos de las FDI y a las víctimas del terrorismo. Son todos rehabilitados en forma individual, con los mejores y más modernos equipos, con excelentes médicos profesionales y con terapeutas. Y así, a través de la autodeterminación, se reintegran a la sociedad. La mayoría de ellos han ganado medallas de oro, de plata y de bronce en todos los Juegos Paralímpicos”, agregó Sutton, ante el fuerte aplaudo de todos los presentes.

Berta Sutton y Chippy Durst de Meta

Además, destacó que “el lema de Beit Halojem es ‘El cielo es el límite’” y que la organización “cuenta con cuatro hospitales en Tel Aviv, Haifa, Jerusalem y Beer Sheba, y están construyendo un quinto centro en Ashdod”.

Por su parte, “Chipi” Meta contó su historia personal y cómo conmovieron particularmente las historias de estos soldados: “Mis padres vinieron a este país porque fueron perseguidos y había que escapar. Yo perdí a toda mi familia en los campos de concentración, y mi madre, cuando yo era chica, me daba de comer y me contaba las historias que ella veía, cómo pasaba la Gestapo por la calle y metía a los judíos en los autos por el solo hecho de ser judíos. Yo crecí con eso. Y pensé que eso no iba a pasar nunca más, que no lo íbamos a vivir nunca más, pero, sin embargo, lo estamos viviendo”.

“A partir del 7 de octubre hay un antes y un después, y francamente no puedo creer que en el Siglo XXI estemos viviendo esto, y que mi familia, mis hijos y toda la comunidad en el mundo esté padeciendo esto. Porque la discriminación, la matanza, es tremenda. Evidentemente hemos vuelto a esa época que no tiene ningún justificativo. Por eso, lamentablemente, tenemos todos estos heridos, por eso estamos ayudando a esta institución, Beit Halojem, porque hay muchachos jóvenes mutilados, que le faltan piernas, le faltan brazos, y nosotros acá estamos y convocamos a todas ustedes para que nos ayuden a ayudar”, destacó.