Israel atacó a la cúpula de Hamás en Doha

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel) anunciaron este martes que la Fuerza Aérea Israelí (IAF) llevó a cabo un ataque dirigido contra la dirigencia de Hamás.

Si bien la declaración no mencionó explícitamente a Qatar, el reporte se publicó luego de que se produjeran fuertes explosiones en Doha, ciudad donde reside el liderazgo de la organización terrorista palestina.

‘‘Los miembros de la dirigencia alcanzados lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”, advirtió el comunicado conjunto.

Además, las IDF remarcaron que tomaron medidas para reducir daños a civiles, entre ellas el uso de municiones de precisión y otras herramientas de inteligencia.

El nombre oficial de la operación contra la cúpula de Hamás en Qatar sería “Atzeret HaDin”, según múltiples medios de comunicación hebreos, que se traduce aproximadamente como ‘‘Día del Juicio’’.

El término evoca la festividad judía de Sheminí Atzeret, durante la cual Hamás lanzó la embestida del el 7 de octubre de 2023, y alude a la cercanía de las Altas Fiestas judías.

Previamente, también este martes, el primer ministro Netanyahu interrumpió por un largo receso una audiencia legal a puertas cerradas debido a “un asunto de seguridad excepcional”, según informó la emisora pública israelí, Kan News, que podría estar relacionada con el ataque a Doha.

De acuerdo con el reporte, Netanyahu mantuvo una extensa conversación con su secretario militar, el general de división Roman Gofman.

Con respecto a los objetivos de la operación de la IAF, un reporte saudí indicó que Jalil al-Jaya habría sido eliminado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, expresó: ‘‘Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra los edificios residenciales donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás en Doha. Este ataque criminal constituye una flagrante violación del derecho internacional y una peligrosa amenaza para la seguridad de los cataríes y de los residentes de Catar’’.

En la misma línea, la agencia de noticias Shahab de Gaza, afiliada a Hamás, informó que ‘‘la delegación negociadora de Hamás fue atacada mientras discutía la propuesta estadounidense’’.