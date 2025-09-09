En un ataque quirúrgico en Doha, Israel habría eliminado a los principales lideres de Hamás

Itongadol.- Diversos medios de comunicación árabes confirmaron que todos los máximos líderes de Hamás estaban presentes cuando el edificio en el que se encontraban fue alcanzado este martes por un ataque aéreo israelí.

Según los reportes, entre los miembros de la delegación atacada en la sede de la organización terrorista palestina en Doha se encontraba el líder de Hamás en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya.

Además, se cree que también estaban presentes en la sede durante el ataque figuras destacadas de Hamás como Zaher Jabarin, que lidera al grupo en Cisjordania, Muhammad Darwish, jefe del Consejo Shura de Hamás, y Khaled Mashaal, jefe de Hamás en el extranjero.

Sin embargo, al menos hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades de la organización terrorista palestina.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, expresó: ‘‘Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra los edificios residenciales donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás en Doha. Este ataque criminal constituye una flagrante violación del derecho internacional y una peligrosa amenaza para la seguridad de los cataríes y de los residentes de Qatar’’.

En la misma línea, la agencia de noticias Shahab de Gaza, afiliada a Hamás, detalló que ‘‘la delegación negociadora de Hamás fue atacada mientras discutía la propuesta estadounidense’’.

Del lado del Estado judío, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel) anunciaron que la Fuerza Aérea Israelí (IAF) llevó a cabo un ataque dirigido contra la dirigencia de Hamás.

Si bien la declaración no mencionó explícitamente a Qatar, el reporte se publicó luego de que se produjeran las explosiones en Doha.

‘‘Los miembros de la dirigencia alcanzados lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”, advirtió el comunicado conjunto.

Además, las IDF remarcaron que tomaron medidas para reducir daños a civiles, entre ellas el uso de municiones de precisión y otras herramientas de inteligencia.

El nombre oficial de la operación contra la cúpula de Hamás en Qatar sería “Atzeret HaDin”, según múltiples medios de comunicación hebreos, que se traduce aproximadamente como ‘‘Día del Juicio’’.

El término evoca la festividad judía de Sheminí Atzeret, durante la cual Hamás lanzó la embestida del el 7 de octubre de 2023, y alude a la cercanía de las Altas Fiestas judías.

Previamente, también este martes, el primer ministro Netanyahu interrumpió por un largo receso una audiencia legal a puertas cerradas debido a “un asunto de seguridad excepcional”, según informó la emisora pública israelí, Kan News, que podría estar relacionada con el ataque a Doha.

De acuerdo con el reporte, Netanyahu mantuvo una extensa conversación con su secretario militar, el general de división Roman Gofman.