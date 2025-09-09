La Organización Sionista Argentina junto a AMIA Cultura te invitan al segundo encuentro del Ciclo de Cultura: La literatura israelí, A cargo de Tamara Rajcyk.

¿Qué produce un escritor en Israel en el siglo XXI? ¿Cómo es atravesada la literatura por la conflictiva realidad que viven sus creadores?

Les proponemos hacer un recorrido por el desarrollo de la literatura israelí, conociendo a sus principales exponentes y obras, tomando contacto con el contexto que enmarcó su producción y recomendando qué puede leerse en español. Los invitamos a conocer esta literatura vibrante, diversa y llena de matices.

Martes 16/9, 19.30 hs- Salón Norma Lew (Uriburu 650)

Tamara Rajczyk es traductora, profesora de Hebreo y de Literatura Hebrea. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y Profesora de hebreo por el Seminario Oranim, Universidad de Haifa, Israel. Tradujo del hebreo al español diez antologías de cuentos y poesías, artículos periodísticos y ensayos. Dicta cursos sobre Literatura Israelí Contemporánea y sobre Shoá y Literatura.

Link de inscripción: https://cultura.amia.org.ar/eventos/made-in-israel-ciclo-de-cultura-israeli/

También podes inscribirte en los demás encuentros culturales del Ciclo MADE IN ISRAEL

Martes 28/10, 18:30 hs – La cocina israelí. A cargo de Nelson Wejkin

Cocinaremos junto a Nelson tres deliciosas recetas: Beiguel Yerushalmi, Tabule y Rogalaj.

Además, te llevaras un recetario exclusivo con todos sus secretos y tips de cocina.

Nelson Wejkin: Chef, docente, especialista en cocina judía y étnica. Dictó clases en diversas escuelas de gastronomía y actualmente colabora con EAG. Está a cargo de las clases de cocina judía en Amia, durante años. Dió cursos en distintas comunidades del interior y exterior. Estuvo al mando de cocinas en reconocidos hoteles de diferentes localidades, como por ejemplo en: Las Leñas, Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Punta del Este, San Martín de los Andes. Hace más de 20 años se encuentra a cargo del bloque de cocina en “Shalom Amia” en la TV PÚBLICA, Canal 7.

Martes 25/11, 18:30 hs – El cine israelí. A cargo de Leo Senderovsky

Prácticamente desde sus inicios, el cine israelí fue premiado en distintas partes del mundo. Pese a esto, en Argentina y en muchos países, el cine israelí comenzó a ser visto hace poco más de veinte años. En este encuentro, observaremos cómo, desde los inicios de su producción cinematográfica hasta la actualidad, el cine abordó las diversas temáticas y conflictos de la sociedad israelí

Leo Aquiba Senderovsky es profesor de cine, egresado de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Desde 2011 dicta encuentros y cursos relacionados con diversas temáticas judías en el cine en instituciones de Buenos Aires y del interior del país.