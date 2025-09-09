Israel asumió ‘‘toda la responsabilidad’’ del ataque aéreo contra los líderes de Hamás en Doha

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés), Benjamín Netanyahu, afirmó que el Estado judío ‘‘asume toda la responsabilidad’’ del ataque de este martes en Doha, la capital de Qatar, contra los principales lideres de Hamas.

El ataque contra los líderes de Hamás en Doha fue una operación totalmente israelí, aseguró la PMO en un comunicado en inglés.

‘‘La acción de hoy contra los principales líderes terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente’’, expresó la PMO.

Además, el comunicado destacó que ‘‘Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad’’.

Los medios de comunicación hebreos, por su parte, señalaron que el presidente estadounidense Donald Trump estaba al tanto del ataque planeado y dio su visto bueno.

En ese sentido, hace dos días, Trump lanzó una ‘‘última advertencia’’ a Hamás.

‘‘Advertí a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar’’, aseveró Trump en su sitio web Truth Social, agregando: ‘‘Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!’’

En un ataque quirúrgico en Doha, Israel habría eliminado a los principales lideres de Hamás

Diversos medios de comunicación árabes confirmaron que todos los máximos líderes de Hamás estaban presentes cuando el edificio en el que se encontraban fue alcanzado este martes por un ataque aéreo israelí.

Según los reportes, entre los miembros de la delegación atacada en la sede de la organización terrorista palestina en Doha se encontraba el líder de Hamás en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya.

Además, se cree que también estaban presentes en la sede durante el ataque figuras destacadas de Hamás como Zaher Jabarin, que lidera al grupo en Cisjordania, Muhammad Darwish, jefe del Consejo Shura de Hamás, y Khaled Mashaal, jefe de Hamás en el extranjero.

Sin embargo, al menos hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades de la organización terrorista palestina.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, expresó: ‘‘Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra los edificios residenciales donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás en Doha. Este ataque criminal constituye una flagrante violación del derecho internacional y una peligrosa amenaza para la seguridad de los cataríes y de los residentes de Qatar’’.

En la misma línea, la agencia de noticias Shahab de Gaza, afiliada a Hamás, detalló que ‘‘la delegación negociadora de Hamás fue atacada mientras discutía la propuesta estadounidense’’.