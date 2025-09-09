Ucrania: Al menos 20 muertos en un ataque aéreo ruso contra una aldea en la región de Donetsk

Itongadol.- Un ataque ruso perpetrado el martes en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, causó la muerte de al menos 20 personas, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en lo que supone el último ataque mortal en medio de los estancados esfuerzos de paz.

El bombardeo aéreo alcanzó la localidad rural de Yarova, a unos ocho kilómetros (cinco millas) de la línea del frente. Zelensky afirmó que el ataque alcanzó a civiles en el momento en que se estaban repartiendo las pensiones estatales.

«Un ataque aéreo ruso brutalmente salvaje… directamente contra la gente. Civiles normales», escribió en una publicación en las redes sociales, indicando que las estimaciones iniciales situaban el número de muertos en 20 personas.

Las autoridades regionales de Donetsk, por su parte, afirmaron que 21 personas murieron en el ataque y otras tantas resultaron heridas.

Zelensky compartió un vídeo en el que se veían cadáveres esparcidos por el suelo en Yarova, una furgoneta quemada cerca de un parque infantil y objetos personales esparcidos por la zona.

Yarova tenía una población antes de la guerra de unas 1900 personas. Ukrposhta, el servicio postal de Ucrania, confirmó que uno de sus vehículos resultó dañado en el ataque y que un empleado fue hospitalizado. Ukrposhta se encarga de entregar las pensiones estatales, incluso en las regiones del frente.

«Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de causar muerte», dijo Zelensky, instando a Estados Unidos, Europa y el G20 a responder.

Rusia lleva meses avanzando de forma constante en Donetsk, concentrando su potencia de fuego y desplegando tropas de otras partes del frente. Las autoridades han instado a los civiles a huir de la zona desde los primeros días de la invasión, en febrero de 2022.