Líbano anuncia plan para desarmar a Hezbollah al sur del río Litani en los próximos meses

Itongadol.- El gobierno libanés anunció que su ejército completará el desarme de Hezbollah al sur del río Litani en un plazo de tres meses, en el marco de un plan de cinco etapas para consolidar la autoridad del Estado sobre todas las fuerzas armadas no oficiales y reducir las tensiones con Israel.





Itongadol.- El gobierno de Líbano anunció que su ejército logrará desarmar por completo a Hezbollah en la región al sur del río Litani dentro de los próximos tres meses, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Youssef Raggi, a la agencia AFP.

Raggi precisó que el jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, presentó al gabinete un plan de cinco etapas destinado a garantizar que el Estado libanés sea el único portador legítimo de armas en el país. El primer paso, según Raggi, consiste en completar la retirada de armas de Hezbollah en el sur del Litani para noviembre. “La primera etapa durará tres meses, durante los cuales se completará la eliminación de armas al sur del río Litani”, afirmó el ministro.

El río Litani se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la frontera con Israel en varios puntos y ha sido históricamente una línea divisoria para las fuerzas armadas libanesas y la organización chiita Hezbollah. Israel ha reclamado durante años que la actividad armada de Hezbollah se prohíba al sur de este río, considerando la presencia de misiles y otras armas pesadas como una amenaza directa a su seguridad.

Fuentes oficiales libanesas indican que las etapas posteriores del plan incluyen el monitoreo y control de depósitos de armas, la supervisión de arsenales locales y la integración de combatientes de Hezbollah en la estructura estatal bajo regulación militar. El objetivo declarado es consolidar la autoridad del Estado libanés en todo el territorio y reducir las tensiones fronterizas con Israel.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión internacional sobre Líbano para limitar la influencia militar de Hezbollah y garantizar la estabilidad en la región, especialmente frente a recientes incidentes transfronterizos y el incremento de tensiones entre Israel y grupos armados libaneses. Analistas señalan que la implementación efectiva del plan será clave para la seguridad regional, aunque advierten que Hezbollah podría resistirse a entregar sus arsenales por completo.

Raggi destacó que el gobierno libanés mantiene su compromiso de supervisar el proceso con transparencia y cooperación de todas las partes, y aseguró que el desarme parcial en el sur del Litani será un paso inicial hacia una política más amplia de control estatal sobre todas las fuerzas armadas no oficiales.