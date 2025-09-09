La Autoridad de Innovación de Israel lanza un programa de 70 millones de dólares para respaldar fondos de capital riesgo de tecnología profunda

Itongadol.- La Autoridad de Innovación de Israel (IIA, por sus siglas en inglés) está lanzando un nuevo programa para invertir en fondos de capital riesgo especializados en empresas israelíes de tecnología profunda, como parte de su Fondo Yozma.

El objetivo de la iniciativa es acelerar el proceso de recaudación de fondos para los fondos de capital riesgo israelíes y atraer fondos extranjeros para establecer vehículos dedicados a la inversión en Israel.

Los socios gestores con experiencia en el sector de la tecnología profunda que estén interesados en crear nuevos fondos también podrán presentar su candidatura.

El programa, que tendrá un presupuesto total de aproximadamente 70 millones de dólares (alrededor de 250 millones de shekels), proporcionará subvenciones para ayudar a los fondos a alcanzar un ‘‘primer cierre’’ (primer tramo de recaudación), ampliar su base de capital y comenzar a invertir en empresas que desarrollen productos deep tech (empresas de tecnología profunda) avanzados.

Entre ellos se incluyen sectores como los semiconductores, la energía, el clima, la computación cuántica y la sanidad.

La IIA ofrecerá subvenciones de hasta el 12,5% del tamaño del fondo, con un límite máximo de diez millones de dólares por fondo. Estas subvenciones están diseñadas para servir de palanca, aumentar el atractivo de los fondos y crear un efecto de igualación que atraiga a inversores adicionales.

Dror Bin , el director ejecutivo de la Autoridad de Innovación de Israel.

A su vez, los fondos aumentarán el capital disponible para las empresas emergentes israelíes de tecnología profunda y proporcionarán una financiación vital para la investigación, el desarrollo y el crecimiento.

Si bien la IIA no adquirirá participaciones en las propias empresas en el caso de obtener beneficios, tendrá derecho a quedarse hasta el 12,5% de los ingresos, en proporción a su inversión.

En ese sentido, al menos el 50% de las inversiones de cada fondo deben destinarse a empresas centradas en productos tangibles o procesos de producción, mientras que, como mínimo, el 70% debe invertirse en empresas israelíes o en aquellas que realicen su I+D principal en Israel.

Para poder optar a la subvención, los fondos deben recaudar un mínimo de 32 millones de dólares, incluidos 28 millones de capital privado y 4 millones de la IAA. Cada fondo debe alcanzar un primer cierre del 30% de su tamaño previsto en un plazo de seis meses, aunque los fondos que cumplan este objetivo en un plazo de tres meses se beneficiarán de condiciones más favorables.

La subvención también puede utilizarse para financiar los gastos de gestión, lo que facilita un funcionamiento más fluido en las primeras etapas.

La IIA destacó que el programa está diseñado para aumentar la rentabilidad de los socios comanditarios, ya que no se quedará con ninguna parte de los beneficios. En su lugar, los beneficios se distribuirán entre los demás inversores.

Asimismo, la inversión pública de la IIA servirá como ‘‘sello de calidad’’, lo que transmitirá confianza y ayudará a los gestores de fondos a atraer más inversiones tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: Calcalist.