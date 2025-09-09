Experto israelí advierte que Irán buscará atacar mientras continúa la ofensiva en Gaza

Itongadol.- Irán intentará dañar a Israel de diversas maneras cuando este lance su ofensiva contra la ciudad de Gaza, afirmó el teniente coronel (reserva) Yaron Buskila, director ejecutivo del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, en una entrevista el domingo, mientras discutía la posibilidad de otro ataque israelí en Irán.

«Ideológicamente, no tienen intención de mantenerse al margen de este acontecimiento; es el propósito mismo de su existencia», afirmó. «Por lo tanto, ideológicamente, tendrán interés en atacarnos en el extranjero, en lugares judíos y, por supuesto, en seguir utilizando Yemen y los hutíes para actuar contra Israel».

Buskila señaló que, aunque Israel ha asestado golpes significativos al programa nuclear de Teherán, la amenaza sigue sin resolverse. «No sé si Israel está planeando otro ataque en Irán, por supuesto, no estoy al tanto de los planes. Pero, en mi opinión personal, la historia de Irán está lejos de haber terminado», afirmó.

«Puede que hayamos dañado significativamente el programa nuclear, pero no hemos dañado lo suficiente la capacidad de los iraníes para lanzar misiles balísticos y, desde luego, tampoco su capacidad para manejar a sus aliados en Yemen e Irak», explicó Buskila.

«Mientras se sigan lanzando misiles, como el misil con ojiva dividida desde Yemen, que sin duda cuenta con el conocimiento y la orientación de Irán, entonces es evidente que la historia con Irán no ha terminado. Tenemos que volver y atacar de nuevo, su programa de misiles y más allá».

Refiriéndose directamente a Yemen, Buskila argumentó que Teherán sigue siendo el principal impulsor de los ataques contra Israel.

Afirmó que los misiles lanzados por los hutíes no deben considerarse una amenaza independiente, sino un ataque dirigido por Irán. «Especialmente después de haberles asestado un duro golpe, con el importante daño gubernamental y económico causado a Irán, debemos seguir atacando a los líderes iraníes. Creo que cada lanzamiento desde Yemen debe recibir una respuesta, tanto en Yemen como en Irán, además de completar los ataques contra su capacidad de lanzamiento de misiles».

De cara al futuro, Buskila destacó la importancia de elegir cuidadosamente el momento adecuado para enfrentarse directamente a Irán.

«Israel debe pensar en cuál será el momento adecuado para mantenerse centrado y no dividir su atención entre Gaza e Irán, porque es posible que en cierta fase de la guerra tengamos que hacerlo, quizá después de la ofensiva principal en Gaza. Tarde o temprano, será necesario actuar en Irán, lo cual es importante para eliminar la amenaza a largo plazo», concluyó.

