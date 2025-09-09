España prohíbe la entrada de los ministros israelíes Smotrich y Ben Gvir a su territorio

Itongadol/Agencia AJN.- España prohibirá la entrada a su territorio al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

La medida se produce después de que el canciller israelí, Gideon Sa’ar, anunciara una serie de sanciones personales a ministros del gobierno español.

“El gobierno de España está liderando una línea hostil y antiisraelí, marcada por una retórica salvaje y llena de odio”, tuiteó Sa’ar, y acusó a la administración “corrupta” de Pedro Sánchez de intentar “desviar la atención de graves escándalos de corrupción” a través de su postura antiisraelí.

“Ya no es posible evitar la imposición de sanciones personales a miembros del gobierno español que han traspasado todos los límites”, escribió Sa’ar, declarando la prohibición de entrada y contacto para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Itamar Ben Gvir

Sa’ar enumeró repetidas declaraciones y llamados a acciones contra Israel por parte de las dos ministras tras la masacre liderada por la organización terrorista palestina Hamas el 7 de octubre de 2023, diciendo que esos ejemplos equivalen a llamados a la destrucción de Israel o un apoyo al terrorismo y la violencia contra israelíes.

España prohibirá que barcos y aviones con destino a Israel que transporten armas atraquen en puertos españoles o entren en su espacio aéreo, según declaró el lunes Pedro Sánchez.

España también aumentará la ayuda a la Autoridad Palestina y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) e impondrá un embargo a los productos fabricados en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, añadió.

“Esperamos que (las medidas) sirvan para presionar al primer ministro Netanyahu y a su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que padece la población palestina”, declaró Sánchez en un discurso público emitido por la televisión local.