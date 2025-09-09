Polémica por supuesto ataque a barco de la flotilla hacia Gaza en aguas de Túnez

Itongadol.- La llamada Flotilla Global Sumud difundió imágenes que, según afirma, muestran cómo un objeto en llamas impacta contra su barco principal, conocido como el “Family”, cuando se encontraba en aguas tunecinas. Los organizadores aseguran que se trató de un ataque con dron, pero las autoridades de Túnez niegan la versión y atribuyen el incidente a un incendio accidental a bordo.

En los videos publicados por la flotilla se escuchan gritos de los activistas exclamando “¡Fuego!” y “¡Nos golpearon!”, mientras se observa una llamarada en la proa del barco con bandera portuguesa. La nave sufrió daños por fuego en la cubierta principal y en un compartimento de almacenamiento inferior, aunque ninguno de los tripulantes resultó herido.

El Ministerio del Interior de Túnez desmintió que un dron haya atacado la embarcación en el puerto de Sidi Bou Said. Según la versión oficial, “no hay base de verdad” en esas acusaciones, y el fuego habría comenzado en un área de almacenamiento de chalecos salvavidas, posiblemente por una colilla de cigarrillo o una falla técnica.

Mientras medios árabes responsabilizaron a Israel, ni las Fuerzas de Defensa de Israel ni los propios organizadores de la flotilla han presentado pruebas sobre el origen del supuesto dron.

La controversia se amplificó luego de que Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, compartiera en redes sociales un video de vigilancia desde uno de los barcos y pidiera a los usuarios “sacar sus propias conclusiones”. Albanese advirtió que, si se confirma que fue un ataque con dron, constituiría “una agresión contra Túnez y contra su soberanía”.

La relatora ya había estado presente en el acto de lanzamiento de la flotilla en Túnez, donde declaró que “Palestina es la esperanza de la humanidad” y agradeció a los palestinos por “haber despertado nuestra humanidad”. Horas después, pidió “protección urgente” para otras dos embarcaciones que navegaban rumbo a Túnez para sumarse a la misión.

El viaje de la flotilla, cuyo objetivo es romper el bloqueo israelí sobre Gaza, ya venía marcado por contratiempos, incluidos retrasos por condiciones climáticas y denuncias previas de que drones sobrevolaron las naves cuando se encontraban a unas 90 millas náuticas de la isla española de Menorca.

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud convocaron a una conferencia de prensa en Túnez para dar más detalles sobre lo ocurrido y ratificar su intención de continuar con la misión.

Fuente: The Times of Israel.