TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: Israel ha aceptado el plan de Trump para Gaza y está dispuesto a poner fin a la guerra «mañana», afirma Sa’ar.

The Jerusalem Post: El supuesto incidente con un «dron» sacude a la flotilla de Gaza: análisis.

YNET: Israel acepta la propuesta de alto el fuego de Trump en Gaza, confirma el ministro de Asuntos Exteriores Sa’ar.

Maariv: Terremoto en la policía: la gran organización criminal penetró en el lugar sagrado de la organización.

Israel Hayom: Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenan a los residentes que abandonen la ciudad de Gaza de inmediato.

