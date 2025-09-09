Algunos residentes de la Ciudad de Gaza resisten las advertencias israelíes de evacuar hacia el sur

Itongadol.- Medios vinculados a Hamás informaron sobre una protesta en la Ciudad de Gaza en la que decenas de personas expresaron su rechazo a abandonar la zona, pese a los insistentes llamados de Israel a evacuar hacia el sur del enclave.

Imágenes difundidas por esos canales muestran a manifestantes portando carteles con la frase “No nos iremos”, mientras aseguraban que solo abandonarían la ciudad “cuando estén muertos”.

Israel ha intensificado en los últimos días sus advertencias a la población, instando a todos los residentes a evacuar y lanzando panfletos sobre la ciudad con el mensaje de trasladarse hacia el sur.

Las manifestaciones públicas en Gaza son poco habituales, y el hecho de que hayan sido difundidas por medios cercanos a Hamás sugiere, según analistas, que la movilización podría haber sido organizada por el grupo terrorista y no una acción espontánea.

Las autoridades israelíes insisten en que Hamás busca impedir que los civiles abandonen la zona, con el objetivo de utilizarlos como escudos humanos en los enfrentamientos con las tropas.

Voces de frustración también se escuchan entre los habitantes de la ciudad. “A pesar de los bombardeos de la última semana me resistí a irme, pero ahora me voy para estar con mi hija”, contó a Reuters por mensaje de texto una madre de seis hijos de 55 años.

Otra residente señaló que la disyuntiva es dramática: “Quedarse y morir en casa en la Ciudad de Gaza, o seguir las órdenes de Israel e ir al sur para morir allí”.

Aunque algunas imágenes muestran desplazamientos hacia el sur, hasta ahora no se observan señales de un éxodo masivo tras las últimas advertencias de Israel.